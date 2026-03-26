Seguridad Social corregirá retroactivamente el recorte de más a las pensiones máximas de jubilación anticipada

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha firmado una resolución, con fecha de 24 de marzo, por la que corregirá, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, los recortes de más que se estaban aplicando a las pensiones máximas de jubilación anticipada, según han informado a Europa Press en fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De esta forma y tras un análisis jurídico, la Seguridad Social aplicará lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición transitoria de la Ley General de Seguridad Social, donde se regula la aplicación gradual (2024-2033) de coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas voluntarias cuando la pensión inicial supera la máxima.

Se da marcha atrás así a los mayores coeficientes reductores que se estaban aplicando desde el 1 de enero de este año a este tipo de pensiones, al considerarse finalizado el régimen transitorio regulado en la mencionada disposición.

La Seguridad Social empezó a calcular, desde el 1 de enero, las pensiones de los nuevos jubilados con pensión superior a la máxima aplicando los coeficientes generales por jubilación anticipada, que son más elevados que los establecidos en el régimen transitorio.

La reforma de las pensiones aprobada en 2021 estableció que la penalización por jubilación anticipada voluntaria dejara de aplicarse sobre la base reguladora para empezar a aplicarse sobre el importe de la pensión teórica, es decir, aquella que se calcula aplicando a la base reguladora el porcentaje correspondiente en función del número de años cotizados.

Lo que pretendía el Gobierno era desincentivar la jubilación anticipada voluntaria, especialmente si los salarios eran altos.

No obstante, la disposición transitoria mencionada suavizaba los recortes para quienes se jubilaban anticipadamente con pensiones altas, pero esto dejó de aplicarse desde el pasado 1 de enero.

Ahora, la Seguridad Social ha decidido mantener esos recortes más suaves, aplicándolos de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2026.

Fuentes de la Seguridad Social han indicado a Europa Press que esta medida se llevará a cabo de forma automática desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), sin que el beneficiario de la pensión tenga que solicitarlo.

Las mismas fuentes han apuntado que este cambio tardará pocos días en ser efectivo en el simulador de pensión de jubilación de la Seguridad Social. Y es que, desde el pasado 1 de enero, la Seguridad Social informaba, a través de este simulador, que se entendía derogada para el año la disposición que establecía un periodo transitorio hasta 2033 para la entrada progresiva del nuevo modelo.