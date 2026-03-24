Ángel Escribano (Indra) cree que la industria de la defensa española está en un "punto de inflexión histórico"

El presidente de Indra, Ángel Escribano. - INDRA

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Indra, Ángel Escribano, ha asegurado este martes que la industria de la defensa española se encuentra en un "punto de inflexión histórico" que pretende aprovechar para perfilar a su compañía como una que provea de "confianza tecnológica" tanto a España como a Europa.

"Estamos inmersos en construir uno de los proyectos industriales y tecnológicos más importantes para España y para Europa", ha afirmado durante la ceremonia de entrega a su persona del premio 'Cinco Días' al Ejecutivo del Ibex 35 del Año.

"Hoy la industria tecnológica de la defensa de España se encuentra en un punto de inflexión histórico y creo que Indra responde a ese reto con responsabilidad y con una visión. Indra debe ser la empresa que fabrica la confianza tecnológica para España y para Europa", ha completado durante su discurso de aceptación.

Escribano ha indicado que el galardón recibido es un reconocimiento al funcionamiento de Indra justo cuando se ha producido un "despertar" dentro del Viejo Continente sobre la necesidad de defender "derechos y libertades", así como su "independencia".

"La defensa de Europa empieza en sus fábricas y en sus centros de ingeniería. La tecnología es la base de la competición estratégica y del fundamento de la seguridad económica", ha abundado.

Escribano ha indicado que, durante este último año, Indra ha firmado más de 140 alianzas con empresas de todos los tamaños, la mayoría de ellas españolas. Escribano ha destacado, también, la colaboración con las Fuerzas Armadas españolas y la inauguración en los próximos meses de una fábrica de chips en Vigo (Galicia).