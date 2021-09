Socios del Gobierno censuran a Escrivá e incluso ERC le invita a meterse en el PP

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Socios del Gobierno han censurado este martes en el Congreso las palabras del ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, acerca del trabajo entre los 55 y los 75 años, y algunos como Esquerra Republicana (ERC) le han invitado incluso a sumarse al PP.

"Creo que el PP está buscando ministros 'en la sombra', sería buen candidato por alguna de las cosas que dice", ha ironizado su portavoz, Gabriel Rufián, que cree que la prioridad es "que la gente encontrara trabajo con 35 años, no con 65". "No tiene sentido que la tasa de paro juvenil sea del 40% y este señor se preocupe de que la gente tiene que trabajar a los 75", ha espetado.

Todo ello tras las palabras de Escrivá en una entrevista publicada el domingo en el 'Diari Ara', en la que abogaba por "un cambio cultural" para trabajar más entre los 55 y los 75 años. Escrivá matizó el lunes sus declaraciones, que cree "sacadas de contexto" y rechazó haber planteado "la necesidad de trabajar hasta los 75 años".

BILDU: "HAY ALGO DENTRO DE SU CABEZA Y NOS PREOCUPA"

Para EH-Bildu, esto "no ha sido una rectificación", si acaso "media rectificación", algo a lo que, lamentan, les tiene "acostumbrados". "Lo que me preocupa es que hay algo dentro de su cabeza cuando plantea estas cosas de esta forma. Es inadmisible y no se puede aceptar", ha aseverado su portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua.

En este sentido, ha recordado que su reforma ya contempla "recortes encubiertos" por penalizar el retiro anticipado y premiar el retraso de la jubilación, y ha subrayado que los trabajadores "aunque quieran trabajar hasta los 65 años no pueden porque el mercado laboral les ha expulsado", condenando a la mitad de mayores de 55 años al paro de larga duración.

"LA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD SE PUDO OÍR EN AUSTRALIA"

Celebrando la matización posterior de Escrivá, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha encuadrado estas segundas declaraciones en "la respuesta de sindicatos y de la sociedad tan contundente", tanto, ha dicho "que se pudo oír en Australia": "Se me antoja complicado trabajar hasta los 75 años en un país que, cuando vas a una entrevista y tienes 45 o 50 ya te dicen que estás muy mayo", ha dicho.

Por su parte, el diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha recordado que "es la cuarta vez" que Escrivá "dice una cosa así y a los pocos días tiene que desdecirse". Sin embargo, ha lamentado que "siempre se ha equivocado hacia el mismo lado", nunca para revertir recortes y adelantar la edad legal: "Le invitamos a que cambie las prioridades", ha remachado.