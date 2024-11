Sordo ve mala noticia que CEOE no se sume a reducir la jornada y urge al Gobierno un acuerdo con CCOO y UGT

Asegura que el acuerdo bipartito (entre Trabajo y sindicatos) todavía "no existe"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que "no es una buena noticia" que CEOE finalmente no se haya sumado al acuerdo para reducir la jornada y ha urgido al Gobierno a alcanzar un acuerdo con sindicatos porque todavía "no existe".

"Ayer se quedó sin recorrido la negociación para reducir legalmente la jornada laboral máxima. No hay opciones de acuerdo tripartito. Eso no es una buena noticia", ha asegurado el sindicalista a través de un mensaje en su red social 'X' (anteriormente llamada Twitter).

De igual manera, Sordo ha aseverado que el acuerdo bipartito entre el Gobierno y los sindicatos para recortar la jornada "aún no existe", por lo que esta será "la siguiente fase".

Estas declaraciones se producen después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social haya puesto fin a la negociación con CEOE para llevar la jornada de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas para 2025 por el 'no' de la patronal a esta medida.

Tras la reunión de ayer entre el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y las organizaciones sindicales y patronales CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, el número 'dos' de Trabajo confirmó que la patronal había cumplido con el guión previsto y había ratificado su rechazo a la medida defendiendo que la reducción se debe hacer en el marco de la negociación colectiva y no por ley.

Pérez Rey trasladó que la de ayer sería la última mesa que se convocaría para abordar esta medida y que a partir de este momento el Ministerio buscaría un acuerdo solo con organizaciones sindicales, que aseguró sería "inminente".

De igual manera, indicó que este acuerdo implica que algunas medidas que se pusieron encima de la mesa para atraer a CEOE al acuerdo puedan decaer, como las ayudas o los apoyos a las empresas.

"Estoy convencido de que a la patronal cuando pase el tiempo le costará explicar por qué no ha participado en una medida que es básicamente una consecuencia lógica de la evolución de los tiempos, que es reducir en dos horas y media la jornada máxima legal", expuso.

Asimismo, el secretario de Estado de Trabajo avanzó que este viernes se iniciará el trámite de consulta pública del anteproyecto de reducción de jornada con vistas a que "cuanto antes" las Cortes Generales puedan dar su aprobación definitiva.