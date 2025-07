Subida salarial del 0,5%: usa esta calculadora para ver cómo cambia tu nómina como funcionario

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hacienda ha publicado este jueves una resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que aprueba un incremento adicional del 0,5% en las retribuciones del personal al servicio del sector público y que se abonará en la nómina de este mes. La medida afecta a tres millones de empleados con los que cuentan en total las distintas administraciones, según el Gobierno.

Este incremento es retroactivo desde el 1 de enero de 2024 y se suma al 2% de incremento fijo que experimentaron los salarios de los empleados públicos para ese año. De esta forma, el incremento retributivo total para dicho ejercicio alcanza el 2,5%.

Asimismo, la subida será consolidable, por lo que las próximas nóminas lo reflejarán de manera permanente.

Con esta herramienta podrás calcular fácilmente el incremento de tu nómina este mes. Solo necesitas introducir tu salario a cierre de 2023 y meter las retribuciones que correspondan, como complementos, trienios o pagas extraordinarias, si aplican en tu caso.

La calculadora tiene en cuenta todos los conceptos incrementables de tu nómina, permitiéndote conocer cuánto aumentará tu salario tras la subida aprobada para los empleados públicos.

¿DURANTE QUÉ MESES SE APLICA EL INCREMENTO DEL 0,5%?

Al ser un pago retroactivo, se compensa al trabajador por el tiempo pasado en el que ya debería haber cobrado ese aumento, pero aún no lo había percibido, que en este caso aplica al ejercicio completo de 2024 más lo que va de 2025.

De esta forma, el incremento se calcula tomando como referencia el salario que tenían los funcionarios a 31 de diciembre de 2023 y se aplica sobre cada mes en 14 pagas a un año completo.

¿CUÁNTO RECIBIRÉ EN LA NÓMINA DEL JULIO?

Por ejemplo, en el caso de un funcionario con un sueldo base de 861,46 euros brutos al mes a cierre de 2023, dos trienios (57,18 euros), un complemento de destino de 400 euros y un complemento específico de 500 euros, se le aplicaría un incremento del 0,5% en 14 pagas (contando las 2 extras).

Tomando como ejemplo el total de retribuciones incrementables --1.818 euros anuales x 0,005--, el aumento sería de 9,09 euros al mes.

Ahora bien, teniendo en cuenta las pagas extraordinarias, el aumento del 0,5% se aplica a las 14 pagas correspondientes a 2024 y, además, a las 8 pagas acumuladas hasta julio de 2025. Por tanto, el incremento mensual para julio se multiplica por 22, lo que equivale a 199,98 euros extra que se abonarían en la nómina de julio.

No obstante, el pago podría sufrir retrasos si la habilitación responsable no dispone de todos los elementos formales necesarios o no puede hacerse por motivos técnicos, en cuyo caso se abonará en la primera nómina en que sea posible.