La subida salarial media pactada en convenio se situó en el 2,92% en marzo, por debajo del IPC

Archivo - Una oficina del SEPE. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,92% en marzo, ligeramente por encima de la subida del 2,91% del mes anterior, pero casi cuatro décimas por debajo del IPC de marzo, cuya tasa interanual se situó en el 3,3%, su valor más alto desde junio de 2024, a falta de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme el próximo martes el dato definitivo.

Según la estadística de negociación colectiva que publica mensualmente el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con el aumento salarial medio del 2,92% registrado en marzo se reportan tres meses consecutivos de subidas por debajo del 3% tras 17 meses continuos de incrementos por encima de este porcentaje.

Las organizaciones sindicales y patronales deben negociar este año el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) tras vencer el pasado diciembre el acuerdo hasta ahora vigente, que recomendaba subidas salariales del 3% para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025).

Para el nuevo acuerdo, las organizaciones sindicales UGT y CCOO han planteado a la patronal una subida salarial anual fija del 4% para los próximos tres años, es decir, un incremento de sueldos del 12% hasta el año 2028.

Además, han propuesto una subida adicional del 1% en los convenios donde el salario medio esté un 10% por debajo del salario medio nacional, un 2% adicional para los salarios que están un 20% por debajo del salario medio nacional y una subida del 3% para los que estén por debajo el 30%. De igual manera, plantean un incremento adicional del 1,5% para cada uno de los años en caso de desviación de la inflación.

LOS CONVENIOS FIRMADOS ESTE AÑO CONTEMPLAN UNA SUBIDA MEDIA DEL 3,27%

La mayor parte de los convenios registrados hasta marzo en la estadística de Trabajo se firmaron en ejercicios anteriores, aunque tengan efectos en 2026.

En concreto, hasta el tercer mes del año se han registrado un total de 2.240 convenios colectivos con efectos económicos en 2026, de los que sólo 75 se han firmado hasta marzo, con una subida salarial media del 3,27%, sólo tres centésimas por debajo del dato de inflación adelantado de marzo. El resto de convenios, 2.165, se firmaron en ejercicios anteriores y recogen un incremento salarial medio del 2,92%.

En total, los 2.240 convenios registrados hasta los tres primeros meses del año daban amparo a más de 7,3 millones de trabajadores.

MÁS DE LA MITAD DE LOS TRABAJADORES, SIN CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL

Según la estadística de Trabajo, la mayor parte de los convenios registrados hasta marzo no cuentan con cláusula de revisión salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo. En concreto, de los 2.240 convenios contabilizados, sólo el 30,2% (676 convenios) contaba con una cláusula de garantía salarial y, de ellos, 452 contemplan que ésta se aplique con efectos retroactivos.

Los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a casi 3 millones de trabajadores de los más de 7,3 millones amparados por los convenios registrados hasta marzo, el equivalente al 40,45% del total, tasa ligeramente inferior a la de febrero (40,95%).

Así, más de la mitad de los trabajadores carecen de cláusulas de salvaguarda en sus convenios colectivos. No obstante, la cifra de trabajadores protegidos con este instrumento sigue siendo mayor en 19 puntos a la contabilizada en diciembre de 2023 (21,08%).

Del total de convenios registrados hasta marzo, 1.676 eran de empresa, con efectos sobre 397.437 trabajadores y una subida salarial media del 2,56%; 516 eran convenios sectoriales y daban cobertura a más de 6,8 millones de trabajadores, con una subida salarial media del 2,96%, y 48 eran convenios de grupos de empresas, con efectos sobre 140.381 trabajadores y una subida salarial media del 2,25%.

LA JORNADA MEDIA SEMANAL, EN 38,1 HORAS

La jornada media pactada en convenio se situó hasta marzo en 1.739,31 horas anuales por trabajador (1.703,32 horas en los convenios de empresa, 1.751,23 horas en los de grupo de empresas y 1.741,15 en los convenios de ámbito superior).

En promedio semanal, esta jornada de 1.739,31 equivale a 38,1 horas, frente a las 37,5 horas semanales de jornada máxima legal (1.712 horas anuales) contempladas en el proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada que decayó tras prosperar las enmiendas a la totalidad de Vox, PP y Junts el año pasado.

A la luz de los datos de marzo, la jornada media en los convenios de empresa se sitúa en el entorno de las 37,3, ligeramente por debajo del objetivo del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos de bajar la jornada hasta las 37,5 horas. En los convenios de grupos de empresa, la distancia es mayor, pues la jornada media semanal es de 38,3 horas, al igual que en los sectoriales, donde la jornada media semanal es de 38,1 horas.

LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR 'DESCUELGUES' CAEN UN 0,7%

La estadística de Trabajo revela además que hasta marzo se registraron 146 inaplicaciones de convenios, por debajo de las 149 registradas en el mismo periodo de 2025 (-2%).

Estos 'descuelgues' afectaron a un total de 7.228 trabajadores, frente a los 7.279 afectados hasta marzo de 2025, lo que supone un ligero descenso del 0,7%. El 'descuelgue' de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las empresas.