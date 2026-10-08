Trabajo inicia este jueves los trámites para cerrar la subida del SMI antes de las elecciones del 29N

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado la reunión de la comisión asesora del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este jueves con el objetivo de cerrar la subida para 2027 antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

De este modo, se inician los trabajos para pactar una subida del SMI comprometida por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que podría llegar a aprobarse durante la presente legislatura.

Desde el Ministerio han trasladado en varias ocasiones la necesidad de adaptar el SMI al repunte de la inflación para evitar una pérdida de poder adquisitivo, una reclamación mantenida por los sindicatos durante los últimos meses.

Ahora, la comisión para el SMI emitirá un informe donde propondrá una horquilla de incremento que será negociada posteriormente con los agentes sociales, aunque la CEOE no apoyó las últimas seis subidas del SMI. Una vez pactado, el incremento tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros y, al ser un Real Decreto, no una ley, no necesita convalidación de la Diputación Permanente.

En cualquier caso, el Gobierno no está obligado a pactar la subida del SMI, sino sólo a realizar consultas con los agentes sociales, por lo que si no hay acuerdo o si lo hay con sólo una de las partes, podrá aprobarlo igualmente.

De esta forma, el Gobierno de coalición PSOE-Sumar no renuncia a establecer la próxima subida del SMI, a pesar de estar ya convocadas las elecciones y de que el próximo Ejecutivo que salga de las urnas podría estar encabezado, según la mayoría de las encuestas, por otras formaciones políticas.

La última subida del SMI fue aprobada por el Consejo de Ministros el 17 de febrero de 2026 con carácter retroactivo al 1 de enero y situó el SMI en 1.221 euros mensuales en 14 pagas tras un incremento del 3,1%.