Trabajo reúne este martes al Comité de Expertos para la subida del SMI de 2025

Archivo - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (c), junto a los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo (d), y de UGT, Pepe Álvarez (i), durante la firma del acuerdo para la subida del SMI de 2024

Archivo - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (c), junto a los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo (d), y de UGT, Pepe Álvarez (i), durante la firma del acuerdo para la subida del SMI de 2024 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Su cuantía actual es de 1.134 euros al mes por catorce pagas

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado para este martes al Comité de Expertos del salario mínimo interprofesional (SMI) como paso previo a la negociación que desarrollará con sindicatos y empresarios para la subida de esta renta mínima de cara a 2025.

Este comité asesor del Gobierno, del que forman parte miembros del Ejecutivo, de los agentes sociales y profesionales académicos, se constituyó en enero de 2021 para determinar a qué ritmo debía subir el SMI para representar el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea.

Trabajo no quiere que el SMI pierda poder adquisitivo y lo subirá con o sin acuerdo con los agentes sociales. Actualmente, su cuantía es de 1.134 euros por catorce pagas tras subir un 54% desde 2017, pero Díaz ya ha dicho en varias ocasiones que con este importe "no se puede vivir".

"Con 1.134 euros (al mes) no se puede vivir ni en Madrid, ni en Vigo, ni en Coruña, ni en Murcia, ni en Cartagena, ni en Andalucía, ni en ninguna parte. No se puede vivir. Por tanto, la estrategia del Ministerio de Trabajo es seguir subiendo el salario mínimo, hacerlo con acuerdo social. (...) Lo vamos a seguir haciendo, haya acuerdo o no", ha subrayado Díaz en alguna ocasión.

Si se atiende a la mediana salarial, que es de 1.545 euros mensuales en España, Díaz también ha advertido de que, con este importe, "no se puede vivir con dignidad".

Díaz lleva también tiempo defendiendo que la subida del SMI, que afecta a unos 2,5 millones de personas no amparadas por la negociación colectiva, ha contribuido a reducir la brecha retributiva de género en un 25% y a "estrechar" la distancia entre los trabajadores que más cobran y los que perciben un menor salario.

LAS ÚLTIMAS SUBIDAS DEL SMI

El Ministerio de Trabajo acordó a principios de este año con CCOO y UGT subir el SMI para 2024 un 5%, desde los 1.080 euros mensuales por catorce pagas hasta los 1.134 euros. Esta subida se aplicó con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.

CEOE y Cepyme, por su parte, no se sumaron al acuerdo al entender que no atendió sus demandas de indexar el SMI a los contratos públicos y de establecer bonificaciones para el sector del campo.

Pero no es la única subida del SMI a la que no se sumaron los empresarios. A principios de 2023 el Gobierno acordó, también sólo con los sindicatos, una subida del SMI del 8% para dicho ejercicio.

La CEOE tampoco respaldó las subidas del SMI de 2022 y 2021 acordadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con CCOO y UGT, pero sí pactó con ellos el incremento de 2020, cuando aumentó desde los 900 a los 950 euros mensuales.

¿ESTÁ EL SMI EN EL 60% DEL SALARIO MEDIO?

Pese a los distintos acuerdos alcanzados con los sindicatos para subir el SMI en los últimos años, existen discrepancias sobre si éste ha alcanzado ya el 60% del salario medio que recomienda la Carta Social Europea.

Trabajo entiende que sí, aunque quiera seguir subiendo este salario, pero los sindicatos creen que aún falta para llegar a esa cifra.

En todo caso, es intención del Gobierno garantizar por ley, a través de un cambio legal en el Estatuto de los Trabajadores, que el SMI debe representar siempre al menos ese porcentaje que fija la Carta Social Europea.

Precisamente, el Comité de Expertos creado para la subida del SMI hace sus recomendaciones de incremento de esta renta mínima buscando esa equivalencia del 60% con el salario medio, para lo cual estudian distintas fuentes estadísticas y suelen proponer una horquilla de aumentos para el SMI.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ya ha avanzado que su sindicato defenderá en las negociaciones con el Gobierno y los empresarios un incremento del SMI, como mínimo, del que están experimentando los salarios medios en España, superior al IPC.

"Seguramente alguien empiece a especular con que el SMI tiene que subir en la misma proporción que el IPC, bueno, esa es una opción, pero nosotros vamos a ir más bien por otra opción y es que el SMI tiene que subir al menos en la misma medida que lo hagan los salarios medios en nuestro país y los salarios medios en nuestro país desde este año han subido ya bastante más que la propia la propia inflación", dijo el dirigente sindical hace unas semanas.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera que el SMI debería subir en 2025 en torno a un 5% ó un 6%, lo que situaría esta renta mínima en 1.191 ó 1.202 euros mensuales por catorce pagas, respectivamente.