Trabajo toma las riendas de la negociación para reducir la jornada tras la falta de acuerdo bipartito

El Ministerio trasladará un documento a sindicatos y empresarios y se reunirá con ellos semanalmente



El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado este lunes que la mesa tripartita de diálogo social para la reducción de jornada se reunirá, a partir de ahora, con carácter semanal para dar a esta negociación "velocidad de crucero" después de que las conversaciones a dos bandas, entre sindicatos y empresarios, no hayan logrado un acuerdo.

En declaraciones a la prensa tras reunirse con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, Pérez Rey ha afirmado que los agentes sociales le han trasladado que las negociaciones entre ellos no han producido avances "significativos" y "no tienen más recorrido", por lo que el marco de negociación ahora será el ámbito tripartito, es decir, con el Gobierno.

Con la intención de acelerar esta negociación y conseguir cerrar un texto antes de las vacaciones, Trabajo remitirá a sindicatos y empresarios un texto, que ya tiene elaborado pero que no ha trasladado todavía a los agentes sociales "por respeto a las negociaciones bipartitas", según ha explicado Pérez Rey.

Dicho texto será remitido a sindicatos y empresarios esta semana y se celebrará una nueva reunión el próximo lunes, a las 12.00 horas, para conocer sus impresiones sobre el mismo.

"No hemos trasladado todavía un texto para respetar la negociación bipartita, no queríamos influir, pero como ya no da más frutos, vamos a incorporar un texto a la negociación", ha dicho el secretario de Estado.

Pérez Rey ha explicado que "los mimbres" para lograr un acuerdo con los agentes sociales para luego trasladardo al Parlamento pasan por reducir la jornada laboral semanal a 37,5 horas semanales en 2025, con un paso previo en 2024 de 38,5 horas que incluya la mejora "sustancial" del registro horario a través de su "digitalización completa", accesible para la Inspección de Trabajo.

"Queremos que se controle el tiempo de trabajo y que se controle adecuadamente", ha subrayado Pérez Rey.

El secretario de Estado ha asegurado que el Gobierno va a hacer "todo lo posible" para que el acuerdo de reducción de jornada incluya a sindicatos y empresarios, pero ha dejado claro que esta medida se llevará a cabo aunque no cuente con el concurso de todos los agentes sociales.

"Naturalmente, si no fuera posible (el acuerdo), bajo ningún concepto renunciamos a lo que es la esencia, a uno de los elementos característicos de este Gobierno de coalición, que debe pasar, entre otras cosas, a la historia de las relaciones laborales por haber propiciado la primera reducción de la jornada legal de trabajo desde hace 40 años", ha subrayado.

