UGT defiende que el absentismo "deliberado" es de "prácticamente cero" en España

Archivo - La secretaria ejecutiva de UGT Cristina Estévez - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria ejecutiva de UGT, responsable de Institucional, Empleo y Seguridad Social, Cristina Estévez, ha afirmado este lunes que el absentismo laboral "deliberado" es de "prácticamente cero" en España.

Durante una rueda de prensa para presentar un informe sobre la evolución del mercado laboral, Estévez ha indicado que todos los procesos de incapacidad temporal (IT) vienen avalados por un informe o por una baja médica.

"Cuando la patronal habla del impacto que tiene la IT a efectos económicos, aunque también nos importa, para nosotros lo primero es la salud. Tendrían que descontar cuánto se están ahorrando por el hecho de que en lugar de hacer contrataciones o ampliaciones de jornadas se hacen horas extras", ha subrayado Estévez, que ha indicado que esta mayor carga de trabajo perjudica la salud de los trabajadores afectados.

Según denuncia UGT en su informe, en 2025 se realizaron, aproximadamente, 331 millones de horas extras, lo cual afectó, en promedio, a 944.000 asalariados, un 5% del total.

Con periodicidad semanal, se contabilizaron 6,38 millones de horas extras, un 5,2% menos que en 2024, pero un 10,5% más que las registradas en 2019, año en el que entró en vigor el registro obligatorio de la jornada.

Estevéz ha indicado que, salvo en casos muy excepcionales, las horas extras son voluntarias, pero más sobre el papel que en la realidad. "Cuando viene el jefe y te dice, ¿a qué te vas a quedar? Y es voluntario y dices, pues me voy a quedar. Esa carga de trabajo ¿en qué se traduce? Pues habitualmente en pérdida de salud, en muchas ocasiones sostenida en el tiempo y sin que esté medida dentro del servicio de prevención", ha denunciado.

De las casi 6,4 millones de horas extra contabilizadas semanalmente en 2025, casi 2,5 millones no fueron retribuidas, es decir, el 39% de las horas extra no se pagan y, aunque se trata de la ratio más baja de la serie, que comienza en 2011, sigue siendo un porcentaje elevado.

"El porcentaje de horas extras no pagadas sigue siendo enorme, puesto que estas suponen una cesión de tiempo de trabajo gratis en beneficio del empresario, lo cual se traduce en una cantidad destacable de salario perdido", denuncia el sindicato.

En este sentido, partiendo de que en 2025 se realizaron un total de 130 millones de horas extras no retribuidas, los trabajadores asalariados dejaron de percibir 2.535 millones de euros en salarios, cifra que alcanza los 37.000 millones en el periodo 2011-2025.

Asimismo, la Seguridad Social también ve mermados sus ingresos, al no percibir vía cotizaciones la parte correspondiente del salario no retribuido por la realización de esas horas extras. En concreto, en 2025 dejó de recaudar mediante cotizaciones alrededor de 775 millones de euros, aproximadamente un 1,8% del déficit público estimado para el mismo año (alrededor de 42.000 millones de euros), apunta UGT.

Este recurso "abusivo y continuado" de horas extras no pagadas por parte de las empresas evita la contratación de trabajadores adicionales, con el consiguiente impacto negativo sobre el volumen total de empleo.

Así, y aunque en términos agregados, la eliminación de las horas extras no pagadas no tiene por qué traducirse de forma proporcional en nuevos puestos de trabajo, UGT subraya que en 2025 se podrían haber creado hasta 62.000 puestos de trabajo a tiempo completo para cubrir esas horas de trabajo adicional.