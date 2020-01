UGT dice que hay aspectos de la reforma laboral que se pueden derogar ya sin contar con los agentes sociales

Publicado 08/01/2020 12:57:59 CET

Negociará con la patronal un SMI de 1.000 euros para este año y valora la "experiencia" de Yolanda Díaz, la posible ministra de Trabajo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este miércoles que hay aspectos de la reforma laboral que se pueden derogar sin contar con el diálogo social, como es el caso del artículo 52, apartado 'd', del Estatuto de los Trabajadores, que justifica el despido objetivo de un trabajador que falte el 20% o más de días laborables en su centro de trabajo de forma justificada durante dos meses.

En esta línea, Álvarez ha apuntado que la actuación de la CEOE, ante el despido de centenares de miles de personas por acumulación de bajas, "no es de recibo". Además, considera que la patronal debería pensar en las personas y ha afirmado que derogar este artículo "no es objeto de debate", porque "cuando hay grandes injusticias, hay que cortarlas de raíz".

"He notado una falta de un mínimo de humanidad por parte de la CEOE al no reprochar a las empresas que hayan despedido a trabajadores por esta cuestión. Este país no se puede convertir en una jungla en el que una persona por estar más de ocho meses de baja pueda ser despedida", ha apostillado.

Asimismo, también considera que se puede aprobar ya, sin esperar al diálogo social, la derogación de las reformas de pensiones de 2013 y volver a la situación que había en 2011, que fue consensuada tanto por la patronal como por los sindicatos. Así, ha afirmado que le gustaría que estas dos cuestiones se derogaran en el primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo.

En un encuentro con los medios, Álvarez ha dejado claro que el Gobierno tiene que ser consciente de que la derogación de las reformas laborales, negociada con agentes sociales, es una condición "necesaria" para poder entrar a discutir y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

"UGT quiere formar parte del cambio y creemos que es oportuno que los sindicatos podamos dialogar, discutir, negociar y, si es posible, acordar con el Gobierno aquellos elementos fundamentales que nos hagan conseguir que nuestro país sea un país en el que la redistribución de la riqueza, la recuperación de derechos y libertades sean elementos fundamentales", ha dejado claro. Por el contrario, ha insistido en que lo que sí que habrá que discutir con los agentes sociales es el futuro de la Seguridad Social.

Sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Álvarez ha pedido al Gobierno que los convoque de manera "inmediata" para hablar del aumento de este año y para negociar que este se sitúe en el 60% del salario medio a final en esta legislatura. En otras ocasiones, el máximo representante de la organización sindical ya había dejado claro que su propuesta para este año sería la de establecer un salario mínimo de 1.000 euros.

Por otro lado, ha instado a recuperar "la plena potencia" de la negociación colectiva, porque va a ayudar a la propia recuperación de la economía y a que se redistribuya la riqueza. También cree que en las reformas del Gobierno se debe incluir además la lucha contra el fraude fiscal.

En materia fiscal, Álvarez afirma que subir dos puntos el IRPF a las rentas que ganan más de 130.000 es una medida "de justicia social" para hacer frente a las necesidades de las personas que no tienen nada. Asimismo, ha destacado que las medidas que se van a aprobar no van a ir en contra del crecimiento económico ni la creación de empleo, sino hacia "un crecimiento más serio". También ha subrayado que la CEOE no está preocupada por la situación de la economía española ni de los españoles.

"La patronal está preocupada por si algunos de sus representados van a poder seguir despidiendo de la manera que lo hacen, seguir teniendo los beneficios escandalosos que tienen o por si sus empresas van a poder continuar eludiendo impuestos o van a seguir pagando unos impuestos que están lejos de lo que se paga en la Unión Europea", ha remarcado.

En general, sobre el programa económico acordado entre el PSOE y Unidas Podemos, Álvarez ha dejado claro que es positivo y que ahora se trata de que este programa no se haga de manera unilateral y que cuente con negociación.

COORDINACIÓN ENTRE MINISTERIOS

Sobre el hecho de que posiblemente haya "muchos ministerios", Álvarez ha instado al Gobierno a que haya coordinación entre ministerios similares para que las políticas tengan "cierta homogeneidad". "Es bueno que haya coherencia en las políticas y que Seguridad Social y Trabajo estén juntas tiene sentido, porque hay cuestiones que difícilmente se van a poder desgajar de un Ministerio para llevarlo a otro", ha resaltado.

Preguntada sobre cómo valoraba el hecho de que Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, pueda ser la próxima ministra de Trabajo, Álvarez ha afirmado que es una persona que cuenta con experiencia, conocimiento y con sensibilidad para poder asumir cualquier cartera en el próximo Gobierno.

