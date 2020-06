UGT dice que hoy se verá "si hay base o no" para alcanzar un acuerdo sobre la extensión de los ERTEs

Defiende prolongar la exoneración de cuotas y el contador a cero para la prestación por desempleo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha afirmado que en el encuentro que se mantendrá a lo largo de esta mañana en el marco del diálogo social se verá "si hay base o no" para alcanzar un acuerdo para prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) más allá del 30 de junio.

Así lo ha señalado en un encuentro con los medios celebrado este miércoles, donde ha apuntado que el acuerdo no será posible si no aparece la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas "para que no se pase de un escenario de ERTE a expediente de regulación de empleo (ERE)".

No obstante, también ve necesario que se dé continuidad al contador a cero, es decir, conservar el paro al que se tenía derecho antes de la pandemia; o que se recoja que no es posible que los trabajadores en situación de desempleo pasen a cobrar el 50% una vez transcurran seis meses.

El acuerdo "va a depender de la voluntad del Gobierno". Según Pino, sería necesario que pusiera ya "de una vez encima de la mesa" qué recursos tiene, "vengan de la vía europea o de donde sea", para llevar los ERTE al 30 de septiembre o al 31 de diciembre. Pese a todo esto, Pino espera que se alcance el acuerdo.

Por otro lado, ha señalado que su organización sindical no está a favor del "ERTE acordeón". Según el sindicato, los empresarios quieren manejar cómo tienen que estar los trabajadores en ERTE.

"Hay una norma que habla de cómo se aplican los ERTEs en nuestro país y si se ha de cambiar algo o buscar algún tipo de flexibilidad añadida, que se exponga en la mesa de negociación aquello que pretenden, pero nunca estaremos de acuerdo en un ERTE acordeón a disposición de los empresarios", ha apostillado.