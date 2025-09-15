UGT FICA rechaza la propuesta del convenio de Pastas Alimenticias presentada por la patronal

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA ha comunicado que rechaza la primera propuesta de la patronal en referencia al Convenio Colectivo para las Industrias de Pastas Alimenticias, afirmando que se trata de una desregulación "pura y dura" del actual convenio colectivo y que además condena a los trabajadores del sector a la inestabilidad y precariedad.

En concreto, algunas propuestas que ha hecho la patronal según el sindicato han sido: una vigencia del convenio de 3 años, un aumento del periodo de prueba a 9 meses, salarios congelados, mismas horas extras que la ordinaria, 24 días de vacaciones o que el descanso para comer no cuente como jornada laboral efectiva.

Asimismo, también han denunciado que no hay contrato del relevo obligado, solo se complementaría la primera baja y nunca el reposo, y un aumento del número de horas complementarias del contrato parcial al 60%.

A su vez, UGT ha declarado que "nunca va a firmar un convenio colectivo en los términos que pretende la representación empresarial, por lo que ha solicitado a la patronal que revise su propuesta de cara a la próxima reunión, agendada para el día 22 de septiembre".