USO denuncia la precariedad laboral y temporalidad pese al descenso del paro y la subida de afiliaciones

Archivo - Fachada de una oficina del SEPE, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Sindical Obrera (USO) advierte de que el crecimiento del empleo en España se sustenta en la parcialidad y temporalidad de los contratos, y critica que las cifras registradas no se corresponde con unas buenas condiciones laborales.

El secretario general de USO, Joaquín Pérez, ha indicado, en un comunicado, que aunque España cerró el año con 152.048 parados menos y alcanzó los 21,7 millones de afiliaciones a la Seguridad Social, no son "conformistas" en cuanto a la calidad y al tipo de los empleos.

De esta manera, el secretario general explica cómo el volumen de los afiliados es superior al de los trabajadores reales debido a que muchas personas acumulan dos o tres contratos laborales que, en muchos casos, "ni siquiera suman una jornada completa", ha denunciado Pérez.

El sindicato subraya que esta parcialidad afecta especialmente a las mujeres, quienes ocupan tres de cada cuatro contratos de este tipo, y critican que el mercado laboral siga dependiendo de campañas estacionales, como las de verano, Navidad o las rebajas, lo que genera un "empleo volátil".

En este sentido, durante el último mes la contratación indefinida descendió en 76.000 personas, mientras que la temporal creció en 100.000, concentrándose especialmente en los menores de 25 años, con "contratos basura" en comercio y hostelería.