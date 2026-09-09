Yolanda Díaz dice que un despido cuesta de media 8.000 euros y promete una reforma: "Es baratísimo"

1115412.1.260.149.20260909101559 Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado este miércoles en el Congreso que el coste promedio de un despido en España ronda los 8.000 euros y ha prometido una reforma para endurecerlo porque le parece "baratísimo".

En la sesión de control al Gobierno, el portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, ha dirigido una pregunta a la vicepresidenta para saber si está entre sus planes reformar la indemnización del despido en España, que en 2012 con la administración de Mariano Rajoy bajó de 45 a 33 días por año trabajado en casos de despido improcedente.

"¿No cree que ya es tiempo de reparar esa injusticia, de acabar con ese vestigio del pasado?", ha preguntado el representante de EH Bildu, formación que rechazó la reforma laboral de 2021 precisamente por no reformar la indemnización por despido.

En la réplica, Yolanda Díaz se ha mostrado categórica: "La respuesta es sí". A renglón seguido, ha recordado que ya hay una mesa del diálogo social que está trabajando en un tema que ha sido condenado por el Comité Europeo de Derechos Sociales al considerar que en España la indemnización no es suficientemente elevada.

"VAMOS A HACER ALGO"

En este punto, la vicepresidenta ha insistido en que despedir en España "es muy barato" y ha detallado que la indemnización media en España es "escasamente" de 8.000 euros, una cifra que en Euskadi sube hasta los 12.000 euros. "Es baratísimo despedir a un trabajador o a una trabajadora. Por lo tanto, sí, vamos a hacer algo", ha subrayado.

No obstante, la ministra de Trabajo ha matizado que la reforma no se basará en recuperar los 45 días de indemnización que había antes de 2012, sino que se tienen que estudiar la restauración adecuada en función de las diferentes circunstancias del trabajador.

"No es lo mismo si despiden a una mujer que tiene 60 años, que no tiene formación, que tiene enfermedades, que si despiden a una persona joven que habla muchos idiomas y con un futuro en el trabajo", ha explicado Díaz, quien ha incidido en la importancia de que la indemnización cubra el daño del despido, así como el lucro que pierde el trabajador.

Para zanjar el debate, Díaz ha recordado que hace un año PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso la reforma para reducir la jornada laboral y ha destacado que el número de horas extra sin retribuir se ha reducido en cerca de cuatro millones desde 2018.