Canadá desvela su respuesta arancelaria contra EEUU por valor de 17.000 millones de euros

Archivo - El primer ministro de Canadá, Mark Carney. - Adrian Wyld/Canadian Press via Z / DPA - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canadá ha desvelado el paquete de medidas arancelarias sobre Estados Unidos que entrarán en vigor a partir del 8 de septiembre, entre los que se incluyen gravámenes entre el 15% y el 50% a productos derivados del acero y el aluminio, así como artículos básicos como lácteos, pescado o marisco, entre otros, en respuesta a las tasas del 50% impuestas sobre productos canadienses por parte de Estados Unidos después del fracaso de las negociaciones comerciales.

"Cuando Estados Unidos exigió demasiado y ofreció muy poco, decidimos defender a los canadienses. Nuestras medidas arancelarias compensatorias, dólar por dólar y tasa por tasa, así como un paquete de apoyo multimillonario, protegerán a los trabajadores, agricultores, familias y empresas mientras construimos una economía canadiense más fuerte, resiliente y diversificada", ha sostenido el ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne.

De esta manera, las medidas se aplicarán sobre un valor total de 27.600 millones de dólares canadienses (unos 17.000 millones de euros), mismo monto que los gravámenes de la parte estadounidense, con el objetivo de proteger a "trabajadores, agricultores, pescadores, familias y empresas" de los "injustos" aranceles de EEUU.

La lista de productos afectada por los nuevos aranceles contempla más de 800 categorías de bienes, incluyendo la imposición de un gravamen del 15% para herramientas manuales, maquinas de aire acondicionado, carretillas elevadoras, así como cosechadoras o robots industriales.

Asimismo, desde el próximo 8 de septiembre se aplicará un arancel del 25% a las importaciones procedentes de EEUU de diversas clases de pescado, moluscos y crustáceos; así como también a las de varias clases de quesos; productos de madera, así como papel y cartón o papel higiénico.

Por su parte, será implementado un arancel del 50% sobre las importaciones de leche y nata; miel y melaza; perfumes y aguas de tocador; productos de belleza, maquillaje o cuidados capilares; utensilios de cocina u otros artículos para el hogar y artículos de higiene personal o de aseo; así como ropa para hombre y mujer, incluyendo camisetas, abrigos, jerseys o pantalones.

Canadá ha afirmado responder así a unas condiciones que "exigen demasiado y ofrecen muy poco a cambio", razón por la que suspendieron las negociaciones. "Canadá no buscó este conflicto comercial, pero debemos responder para garantizar la igualdad de condiciones para nuestras empresas", reza el comunicado emitido por el Departamento de Finanzas de Canadá.

PAQUETE DE APOYO DE 4.600 MILLONES

En línea con la protección a los trabajadores e industrias canadienses, el Ejecutivo liderado por Mark Carney ha anunciado una batería de medidas por un importe total de 7.500 millones de dólares canadienses (4.600 millones de euros) para brindar un "apoyo rápido, sencillo y ágil".

Dentro del paquete de medidas se encuentran inversiones destinadas a pequeñas y medianas empresas, reducción de requisitos para acceder a ciertas ayudas, protección a empresas y trabajadores para mantener plantillas afectadas por los aranceles y flexibilización de préstamos dirigidos a corporaciones.

"Los canadienses esperan que su gobierno defienda sus intereses. Mientras Estados Unidos impone aranceles injustificados, el gobierno canadiense se centra en fortalecer nuestra posición a nivel nacional y proteger nuestra economía. Las medidas anunciadas hoy garantizarán el apoyo a los trabajadores, agricultores, familias y empresas afectadas durante este periodo de incertidumbre. Juntos superaremos esta crisis: unidos y resilientes", ha indicado el ministro canadiense de Comercio entre EEUU y Canadá, Dominic LeBlanc.

"NO NOS QUEDAREMOS DE BRAZOS CRUZADOS"

Previo al anuncio de las medidas, Leblanc ha declarado que no estaba entre sus planes tomar medidas en represalia y que hubiera preferido alcanzar un acuerdo con Washington, pero que no se quedaran "de brazos cruzados".

"Nuestra preferencia era no hacer eso. Nuestra preferencia era encontrar un acuerdo que beneficiara a ambos países. Seguimos creyendo que es posible, pero mientras tanto, no nos quedaremos de brazos cruzados. Vamos a hacer lo necesario para proteger nuestra propia economía", ha sostenido el representante canadiense en una entrevista a la cadena estadounidense CNBC.

Tras el fracaso de las conversaciones bilaterales, el inquilino de la Casa Blanca sostuvo que aumentaría al 50% los aranceles sobre automóviles, camiones, componentes automovilísticos y acero de origen canadiense, que se unirán a tasa del mismo porcentaje ya en vigor sobre productos que van desde el vino hasta los palos de hockey y el cemento.