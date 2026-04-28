El CEO de JPMorgan advierte de una posible crisis de bonos ante una combinación de factores de riesgo

Archivo - Jamie Dimon, el veterano consejero delegado de JPMorgan Chase. - picture alliance / dpa - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Jamie Dimon, el veterano consejero delegado de JPMorgan Chase, ha alertado de la llegada de una crisis en el mercado de bonos y ha instado a los responsables políticos a anticiparse, en vez de enfrentarse a esta situación cuando sacuda las economías.

"Tal y como van las cosas, habrá algún tipo de crisis de bonos y entonces tendremos que lidiar con ella. Y todo saldrá bien", ha avisado Dimon en la conferencia del Norges Bank Investment Management (NBIM), fondo soberano de Noruega, para luego declarar que "esa no es la manera de hacerlo".

En este sentido, el CEO de JPMorgan Chase ha determinado que existen factores de riesgo como los déficits gubernamentales, la geopolítica o la evolución del mercado del petróleo que pueden acelerar este tipo de crisis, aunque ha explicado que históricamente ha sido la combinación de estos factores, sin saber exactamente de qué manera, la causa de estas crisis.

"Si observamos toda la historia económica, se trata de diferentes confluencias de eventos, diferentes placas tectónicas entre sí, y pueden afectar a 2026, o puede que no, pero deben resolverse. Y si no se resuelven adecuadamente, causarán problemas adicionales graves", ha afirmado Dimon.

En cuanto al crédito privado, el ejecutivo de Wall Street reitera que no supone un riesgo sistémico para la economía mundial debido a la gran cantidad de compañías que existen en el mercado, más de 1.000 según ha afirmado, que dificultan unos efectos generalizados que pongan en jaque a todo el sistema.

Aún así, ha determinado que debido al deterioro en los estándares crediticios la próxima crisis "será peor de lo que la gente piensa". También ha achacado el mayor impacto de una futura recesión a que no todas las empresas de crédito privado son "brillantes".

"Llevamos tanto tiempo sin atravesar una recesión crediticia que, cuando llegue, será peor de lo que la gente espera. No será catastrófica, pero sí más dura de lo que el mercado de crédito privado tiene descontado. Y esto podría aplicarse también a algunos bancos, dicho sea de paso. No me refiero únicamente al crédito privado", ha aseverado Dimon.

También ha sostenido que la unidad de acción en Europa se vuelve algo complicado, pero que al poner de acuerdo a las seis principales potencias, el resto de países se verán obligados a actuar conforme decidan. Igualmente, Jamie Dimon ha señalado que Alemania, con el conservador Friedrich Merz a la cabeza, se sitúa como el país con el que Estados Unidos debería buscar una primera coordinación europea.

"Tenemos que apoyarnos mutuamente (...). Creo que si lo hiciéramos, Europa crecería, se fortalecería, lo cual sería bueno. Que Europa se debilite es perjudicial para nuestra salud a largo plazo y para la salud a largo plazo del mundo libre y democrático", ha defendido.