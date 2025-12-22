China impone aranceles provisionales de hasta el 42,7% a productos lácteos de la UE

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Comercio de China ha anunciado este lunes la imposición a partir de mañana de aranceles provisionales de entre el 21,9% y el 42,7% contra las importaciones de una serie de productos lácteos con origen en la Unión Europea al determinar de manera preliminar que las subvenciones recibidas por estos causaron "un daño sustancial" a la industria láctea china.

Tras la investigación lanzada en agosto de 2024 a petición de la Asociación Láctea de China y la Asociación de la Industria Láctea de China, Pekín ha determinado preliminarmente que los productos lácteos importados originarios de la Unión Europea "fueron subvencionados", lo que causó "un daño sustancial" a la industria láctea del gigante asiático, añadiendo que "existe una relación causal entre las subvenciones y dicho daño sustancial".

De este modo, sobre la base de la recomendación del Ministerio de Comercio, la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado ha decidido implementar a partir del 23 de diciembre "medidas provisionales antisubsidios" a los productos lácteos importados originarios de la Unión Europea en la forma de derechos de depósito compensatorios que serán abonados en la Aduana de la República Popular China, de acuerdo con las tasas de subvención ad valorem determinadas para cada empresa.

Los productos lácteos afectados incluyen queso fresco y cuajada, queso procesado (rallado o en polvo), queso azul y otros quesos texturizados, leche y nata.

Las tarifas anunciadas este lunes oscilan entre el 21,9% fijado para la italiana Sterilgarda Alimenti y el 42,7% para algunas filiales de la neerlandesa FrieslandCampina.

Según ha explicado un funcionario del Ministerio de Comercio de China, si bien los aranceles se sitúan entre el 21,9% y el 42,7%, "el tipo impositivo para las demás empresas de la UE que cooperaron con la investigación es uniformemente del 28,6% y el tipo impositivo para las demás empresas de la UE que no cooperaron con la investigación es del 42,7%".

En el caso de empresas españolas afectadas como Campo de San Juan, CAPSA, Innolact, Lácteos Industriales Agrupados o Industrias Lácteas de Mollerusa, el arancel provisional fijado será del 28,6%.

El representante del Ministerio de Comercio ha indicado que seguirán realizando investigaciones de seguimiento en estricta conformidad con las leyes y regulaciones chinas y las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) con vistas a emitir una resolución final para proteger plenamente los derechos de todas las partes interesadas.

TENSIONES COMERCIALES CHINA-UE.

La medida provisional anunciada este lunes sobre el sector lácteo de la UE se suma a la decisión, en este caso definitiva, anunciada la semana pasada contra el sector porcino de los Veintisiete que implica la imposición desde el pasado 17 de diciembre de aranceles "antidumping" de entre el 4,9% y el 19,8% a las importaciones procedentes del bloque europeo de carne de cerdo y otros productos derivados.

Los gravámenes aplicados finalmente suponen una rebaja respecto del rango de tarifas de hasta el 62,4% que Pekín venía implementando de forma provisional desde septiembre sobre las importaciones de una variedad de productos europeos de cerdo.

En este sentido, el representante del Ministerio de Comercio de China ha defendido este lunes que Pekín ha actuado con cautela y moderación al aplicar medidas comerciales correctivas, recordando que, en 2025, China no ha iniciado nuevas investigaciones para la imposición de medidas comerciales correctivas contra la UE y solo ha emitido resoluciones definitivas en tres casos antidumping relativos al brandy, el copolímero de poliformaldehído y la carne de cerdo.

"Sin embargo, durante el mismo período, la UE impuso aranceles preliminares en 18 casos de medidas comerciales correctivas contra China, finalizó la imposición de aranceles en 18 casos e inició 15 investigaciones de medidas comerciales correctivas, incluyendo tres nuevas investigaciones iniciadas contra China el viernes pasado (19 de diciembre)", ha advertido.

En cualquier caso, el funcionario ha subrayado que la postura de Pekín respecto al abuso de las medidas comerciales correctivas se mantiene inalterada y China está dispuesta a gestionar las fricciones comerciales con la UE mediante el diálogo y la consulta, salvaguardando la cooperación económica y comercial entre ambas economías.