Cuerpo afirma que la situación económica de las familias es "significativamente mejor" que en 2018

1115301.1.260.149.20260908165802 El vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo. - Juanma Serrano - Europa Press

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este martes que la situación de las familias españolas es "mejor" que hace un año y "significativamente mejor" que en 2018, cuando se produjo el último cambio de Gobierno.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Cuerpo ha respondido a las críticas del senador 'popular', Gerardo Camps, quien ha lamentado que a las familias españoles les cuesta mantener hoy el mismo nivel de vida que hace un año "1.000 euros más". "La inflación se está comiendo las nóminas", ha alertado el senador del PP.

Frente a esto, Cuerpo ha señalado que la evolución de los hogares debe analizarse a partir de distintos indicadores, entre ellos el empleo, los salarios, el coste de la vida, los precios de la energía y el acceso a la vivienda.

Como aproximación global a la situación de las familias, el ministro ha citado el porcentaje de hogares que declaran tener dificultades o muchas dificultades para llegar a final de mes.

Según ha expuesto, este indicador se ha reducido en casi un punto durante el último año y en seis puntos desde 2018. "Mejoras que se han sucedido gracias a las políticas que hemos implementado y a la buena evolución de nuestra economía", ha defendido.

No obstante, el ministro ha reconocido que siguen siendo "muchísimos" los hogares que tienen problemas para llegar a final de mes y ha asegurado que el Gobierno no se conforma. "No nos conformamos y somos conscientes, plenamente conscientes, de los retos que quedan por delante", ha afirmado.

Así, ha identificado entre los desafíos pendientes el precio de la energía y la subida del Euríbor en los últimos meses, así como el problema estructural del acceso a una vivienda digna, ámbitos en el que ha afirmado que el Ejecutivo continúa trabajando.