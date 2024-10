Cuerpo avanza que España retrasará la presentación de su borrador presupuestario a Bruselas

Garantiza que sí entregará su plan fiscal el 15 de octubre

LUXEMBURGO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado este lunes que España retrasará la presentación de su borrador presupuestario a la Comisión Europea después del 15 de octubre, cuando sí entregará su plan fiscal estructural a medio plazo para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la UE, en línea con su compromiso con Bruselas.

"En cuanto al plan presupuestario, la Comisión ya ha señalado que quiere planes presupuestarios que no sean sin medidas, es decir, que vayan asociados a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo tanto, la presentación del plan presupuestario va evidentemente asociada de manera directa a los avances que podamos hacer en materia de presentación de los PGE", ha explicado Cuerpo en declaraciones a los medios en Luxemburgo, donde participa en la reunión de ministros de Economía de la eurozona.

Cuerpo ha afirmado que tiene la "certeza y compromiso" con la Comisión Europea para lanzar su plan fiscal estructural el 15 de octubre, aunque retrasará la presentación del borrador presupuestario para evitar entregar una prórroga que no incluya las medidas que pide Bruselas.

"En un entorno normal donde para el 15 de octubre no tenemos ese borrador de PGE, habríamos presentado un plan presupuestario sin medidas de política económica y eso no va a suceder porque la Comisión ha pedido que se presenten planes con medidas de política económica, con lo cual, hasta que no tengamos el borrador de presupuestos sobre la mesa no presentaremos el plan presupuestario", ha incidido.

Cuerpo también ha apuntado que, por su parte, el Ejecutivo comunitario tiene "hasta finales de noviembre para hacer una evaluación de los planes fiscales estructurales". "Ese es el entorno en que nos estamos moviendo", ha apostillado.