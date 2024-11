Cuerpo espera sacar adelante la reforma fiscal y los PGE, aunque reconoce que no será fácil

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este miércoles que "hay espacio" para acordar con las fuerzas políticas la reforma fiscal que dará lugar luego a los propios Presupuestos Generales del Estado para 2025, aunque reconoce que no va a ser fácil encontrar el equilibrio para que unas y otras la respalden.

"Yo daría un mensaje también de prudencia en cuanto a dar tiempo a que se desarrollen esas negociaciones, ya que se pueda conseguir ese equilibrio que no va a ser fácil entre todas las fuerzas políticas que tienen que apoyar y que yo espero que apoyen esta reforma fiscal y también los Presupuestos para el año 2025", ha señalado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Cuerpo ha reconocido que la reforma fiscal "es una de las reformas más difíciles a futuro", como lo es también la propia negociación de los Presupuestos. "Sabemos que no va a ser fácil, ya lo estamos viendo, pero creo que hay espacio para conseguir un acuerdo, para conseguir ese equilibrio entre las distintas fuerzas políticas", ha insistido.

El ministro ha recordado que, a nivel europeo, cuando se negocia, hay un dicho que señala que "al final el mejor acuerdo es aquel en el cual todo el mundo está igualmente insatisfecho".

"Eso quiere decir que has encontrado un equilibrio adecuado y yo espero de verdad que podamos encontrar un equilibrio en el cual precisamente, por definición, si tenemos que estar en una negociación, no todo el mundo podrá tener el 100% de los elementos con los que empezaba esa negociación, pero esperemos que sí que pueda haber un punto de encuentro. Yo soy optimista. Son distintas negociaciones (reforma fiscal y PGE), pero están muy relacionadas", ha apuntado.

Cuerpo ha recordado que la reforma fiscal es uno de los compromisos adquiridos por España en el Plan de Recuperación para el quinto desembolso de fondos y permitirá además ir cumpliendo con la reducción progresiva del déficit y con las reglas fiscales europeas, sin olvidar que será la base de los PGE de 2025.

"Primero un acuerdo sobre la reforma fiscal, que lleve también a un acuerdo positivo sobre los propios Presupuestos (...) El que decide siempre, evidentemente, es el presidente", ha dicho Cuerpo, que ha afirmado que esto no significa que su Departamento no esté alineado con los planteamientos de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Preguntado por si las ayudas a Valencia por la DANA se verán comprometidas si no salen adelante los PGE de 2025, Cuerpo ha dejado claro que, con independencia de que se retrase la aprobación de las cuentas públicas o de que se esté en una situación de prórroga presupuestaria, "no va a faltar el apoyo a la situación en Valencia".

Cuerpo ha señalado que el Gobierno habrá de seguir apoyando "durante todo 2025 y más allá" en la reconstrucción y el relanzamiento de la Comunidad Valenciana tras los estragos causados por la DANA en casi 80 de sus municipios.

"Por lo tanto, tendremos que utilizar todos los vehículos presupuestarios apropiados para ello, desde los presupuestos de la comunidad autónoma, a los Presupuestos Generales del Estado, a los instrumentos, por ejemplo, que vienen de Europa también, redireccionando los fondos del Plan de Recuperación", ha remarcado.

DEFENSA DEL SECTOR PÚBLICO SANITARIO

Preguntado por el incremento fiscal en los seguros privados sanitarios acordado entre PSOE y Sumar, Cuerpo ha pedido que no se vincule o no se lance esa narrativa de que un sistema privado está para resolver problemas que no resuelve el sistema público.

"Creo que es importante ese refuerzo, siempre que sea necesario, y dotar de los recursos necesarios al sistema público de sanidad, independientemente de que los ciudadanos tengan una alternativa para complementar lo que le provee el sistema público. (...) El sistema público tiene que estar ahí para todos, también para aquellos que no puedan permitirse, independientemente de las condiciones fiscales, el sistema privado", ha defendido.

En este sentido, ha afirmado que, a la hora de discutir el reparto de los objetivos de déficit y los recursos para las comunidades autónomas, tiene que tenerse en cuenta que parte de esos recursos han de ir a reforzar el sistema sanitario como servicio público fundamental.

"Cuando tenemos esas discusiones a nivel presupuestario en las distintas autonomías, si hace falta reforzar para reducir las listas de espera, éste debería ser también el mensaje a nivel de las comunidades autónomas, no sólo pensar siempre en la pata de los ingresos", ha subrayado.