Cuerpo inicia su viaje a Japón con un encuentro con inversores japoneses, que confirman su apuesta por España

El ministro interviene en japonés en el encuentro con empresas e inversores en Japón

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha iniciado este jueves su visita a Japón con un encuentro con inversores japoneses, quienes le han confirmado su "apuesta decidida" por España.

"Exploramos nuevas vías de inversión y diseño de una visión conjunta de crecimiento y acercamiento entre ambos mercados", ha señalado el titular de Economía en un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Tal y como lo hizo en un viaje anterior, el ministro de Economía ha intervenido en japonés en este encuentro con empresas e inversores en Japón, país donde está desarrollando dos jornadas de trabajo para consolidar relaciones económicas y atraer inversiones.

En el primer 'roadshow' de emprendimiento en Japón, el titular de Economía ha destacado el dinámico ecosistema de innovación español. "Desde la industria aeroespacial hasta los chips y la tecnología alimentaria, nuestras startups lideran el desarrollo tecnológico del futuro en Europa", ha puesto en valor.

Organizado por ICEX España Exportación e Inversiones, el encuentro ha buscado conectar empresas emergentes en fase de crecimiento (scaleups) con inversores públicos y privados del país asiático, además de reivindicar el papel cada vez más destacado de España en la vanguardia del emprendimiento tecnológico e innovador.

Además, el ministro ha mantenido este jueves un "productivo encuentro" con empresas españolas y la Cámara de Comercio en Japón, un espacio de diálogo "para compartir retos y oportunidades, impulsar su crecimiento y reforzar su presencia internacional".

DIALOGO ECONÓMICO Y VISITA A LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL

Como parte de la agenda institucional, el ministro tiene previsto reunirse también con varias autoridades económicas japonesas, entre ellas con el ministro de Economía, Comercio e Industria, Yoji Muto, y con el presidente de la Japan Investment Corporation, Keisuke Yokoo, para promover la colaboración en materias de interés común e intercambiar posiciones sobre cuestiones de la agenda económica y comercial global.

Para reforzar los beneficios comerciales mutuos y explorar nuevas fórmulas para aprovechar capacidades complementarias, se ha organizado además el Diálogo Económico España-Japón, que inaugurará el ministro Cuerpo junto a su homólogo nipón.

El objetivo de este encuentro será evaluar el estado de situación de los flujos comerciales y de inversión bilaterales, identificar áreas específicas de cooperación y fortalecer la seguridad económica como pilar central de la asociación entre ambos países.

El ministro concluirá su visita el viernes, con un recorrido por los pabellones de España y Japón en la Expo de Osaka 2025, mostrando el respaldo de España a la Exposición Universal.

PRINCIPAL INVERSOR ASIÁTICO EN ESPAÑA

En 2024, el comercio bilateral entre España y Japón alcanzó un récord de 7.800 millones de euros tras una década de crecimiento constante tanto en bienes como en servicios. El sector agroalimentario concentra el 45% de las exportaciones españolas a Japón y ha duplicado su peso en la última década. Dentro de este sector destacan los productos cárnicos (principalmente porcino), seguidos del aceite de oliva y el vino.

Además, Japón es el principal inversor asiático en España con 9.900 millones de euros invertidos entre 2010 y 2024. Actualmente, Japón es el duodécimo mayor inversor en España, con un stock acumulado de más de 14.400 millones de euros en 2024, a través de más de 600 empresas japonesas establecidas en nuestro país, que operan en una amplia gama de sectores como la industria química, la automoción, la energía o las tecnologías de la información, y la tendencia sigue al alza.