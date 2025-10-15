Cuerpo lanza un mensaje de "tranquilidad" tras las amenazas de Trump y evita anticipar escenarios hipotéticos

"España va a seguir siendo un socio confiable en el marco de la OTAN", subraya el ministro

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" tras las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a España por no cumplir con el 5% del PIB en gasto en defensa y ha asegurado que el país seguirá cumpliendo con sus compromisos de inversión en este ámbito.

"Lo que quiero es trasladar ese mensaje de tranquilidad y de confianza a nuestras empresas, no solo porque estamos encima de la situación, sino porque también estamos pendientes de cualquier necesidad que puedan tener a lo largo de estos meses que han pasado ya de implementación de aranceles por parte de Estados Unidos, pero también hacia adelante", ha apuntado el ministro en declaraciones a los medios de comunicación en Nueva York, donde participa en las reuniones de las Asambleas de Otoño del FMI y del Banco Mundial.

Cuerpo ha reconocido que aún no ha tenido la oportunidad de tratar con la Administración Trump este tema, aunque ha señalado que durante estos días en las reuniones que se celebran en Nueva York verá al secretario del Tesoro de EEUU --sin aclarar, eso sí, si se reunirá en privado con él--.

En cualquier caso, el ministro no ha querido anticipar "escenarios hipotéticos" sobre las posibles represalias advertidas por Trump y ha asegurado que, desde el Gobierno, siguen trabajando en el desarrollo del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Y es que, ante las amenazas arancelarias directas al país, Cuerpo ha recordado que España forma parte de una unión aduanera dentro de la Unión Europea y es la Comisión Europea la que negocia los acuerdos comerciales y su implementación se hace efectiva para todos, para los 27 Estados miembros.

En todo caso, Cuerpo ha remarcado que España "ha sido, es y seguirá siendo un socio confiable". "España ha aumentado enormemente su inversión en defensa este año haciendo un esfuerzo adicional de un incremento del 40% para llegar a ese compromiso del 2% que teníamos previsto para 2029, pero que hemos adelantado al año 2025", ha defendido.

Con todo, Cuerpo ha recalcado que España va a cumplir como miembro, como aliado de la OTAN, con los requisitos y las capacidades que el país debe cubrir y que han venido asignadas por el análisis que ha hecho la propia organización.

"España va, por supuesto, a contribuir en la medida en la que nos toca y lo haremos, como hemos hecho siempre, siendo un aliado seguro y confiable del resto de miembros de la OTAN", ha enfatiazdo.