Cuerpo: "Tenemos tiempo para hacer la sucesión del gobernador del Banco de España de manera suave"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa, en la Casa de América, a 30 de mayo de 2024, en Madrid (España). El motivo del encuentro es el lanzamiento en Europa del nuevo programa 'BID for the Americas', que bu - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este jueves que el Gobierno cuenta con "tiempo" para plantear la sucesión del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, "de manera suave".

En declaraciones a los medios antes del evento de lanzamiento en Europa del nuevo programa 'BID for the Americas', el titular de Economía ha explicado que la fecha del 11 de junio, que es cuando termina el mandato de Hernández de Cos, no es límite para elegir a su sucesor, ya que los propios estatutos del organismo reconocen la posibilidad de que la subgobernadora --cuyo mandato finaliza en septiembre-- actúe en funciones.

"Esto es lo que a nosotros nos da tranquilidad en cuanto a que tenemos tiempo para hacer esa sucesión de manera suave", ha reiterado el ministro.

El mandato de Pablo Hernández de Cos al frente del Banco de España termina en junio de 2024. Desde el 11 de junio de 2018 ha ocupado el puesto tras el cese de Luis María Linde.

Si bien el plazo para su cese está próximo, fuentes del Ministerio explican que la fecha del 11 de junio no es determinante, ya que la actual subgobernadora, Margarita Delgado, --que cesará de sus funciones en septiembre-- puede ocupar el puesto de gobernadora en funciones hasta que haya un nombre definitivo.

Pese a todo, el ministro Cuerpo ha reiterado en varias ocasiones que el Gobierno tiene en mente candidatos con una cualificación que puedan estar a la altura del gobernador, "que ha realizado un trabajo excelente estos años".

DE COS RECONOCE QUE "HA SIDO UN ORGULLO" SER GOBERNADOR DESDE 2018

Ante su próxima salida, Pablo Hernández de Cos se despidió del Congreso de los Diputados en su última intervención en la Cámara Alta para explicar los informes anuales del organismo de los años 2022 y 2023, reconocido que "ha sido un orgullo" ser gobernador y agradecimiento la labor de economistas, inspectores y demás empleados del Banco de España.

Además, advirtió en su última intervención ante el Congreso de los Diputados de que la falta de consensos, en un contexto de elevada fragmentación política, dificultaría el diseño e implementación de las reformas estructurales y del plan de consolidación fiscal que necesita España, y afectaría negativamente a las perspectivas de crecimiento económico futuro.

Pablo Hernández de Cos (Madrid, 1971) es doctor en Economía por la Universidad Complutense, licenciado en Ciencias Económicas y empresariales por Cunef y licenciado en Derecho por la UNED.

Inició su carrera profesional en 1997 en el Banco de España, donde ingresó como titulado del Servicio de Estudios y trabajó en sus Departamentos de Estudios Monetarios y Financieros y de Coyuntura y Previsión Económica.

En 2004 se trasladó a la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Francfort, donde desempeñó el cargo de asesor del consejo ejecutivo del BCE. En su regreso a España en el año 2007 fue nombrado jefe de la División de Análisis de Políticas Económicas del Servicio de Estudios del Banco de España, puesto que ejerció hasta el año 2015.

Asimismo, ha sido miembro del Grupo de Envejecimiento de la Población y Sostenibilidad y del Comité de Política Económica del Consejo Ecofin de la Unión Europea, así como del Grupo de Trabajo de Finanzas Públicas del BCE. Entre 2010 y 2015 desempeñó la Presidencia de este Grupo de Trabajo, bajo la dependencia del Comité de Política Monetaria.

En 2015 fue nombrado director de Economía y Estadística del Banco de España, cargo que desempeñó hasta ser nombrado gobernador. Es miembro del Consejo de Gobierno y Consejo General del Banco Central Europeo y de la Junta General de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. También es presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), entre otros cargos.