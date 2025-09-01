Díaz quiere que Sánchez presente Presupuestos: "Si se tumban, no será responsabilidad del Gobierno"

Archivo - (I-D) El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo tiene que cumplir con la Constitución española y presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

"El Gobierno de España tiene que presentarle al país su presupuesto y, por supuesto, cuál es su propuesta de país. Y el resto de formaciones políticas, que cada uno juzgue, porque la ciudadanía sabe muy bien lo que hace cada uno. Luego nos votarán o no, pero saben lo que hacemos cada uno (...) ¿Tumban los presupuestos? Que los tumben. Ahora, la responsabilidad no es del Gobierno de España. El Gobierno de España tiene que hacer sus tareas", ha señalado Díaz.

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha indicado que cuando se tumbó el Real Decreto-Ley de las energías renovables en el mes de julio el Gobierno no fue el culpable.

"Los responsables de tumbar un decreto que mejoraba la democratización de las energías, que abarataba la energía, que daba seguridad al sistema, son quienes votaron en contra. No es el Gobierno de España. Y aquí digo lo mismo. En Sumar creemos que hay que presentar unas cuentas públicas, que hay que mostrarle a España lo que queremos hacer. Y los que voten en contra, que rindan cuentas", ha advertido.