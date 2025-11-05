Enrico Letta, Fundación Rafael del Pino y los periodistas Raquel Pascual y Arturo Criado, premios IEE 2025

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha decidido galardonar, en la tercera edición de sus premios, al exprimer ministro italiano Enrico Letta por su trayectoria profesional en el ámbito económico; a la Fundación Rafael del Pino, que recibirá el premio especial del Instituto; y a los periodistas Raquel Pascual como mejor periodista económico, y Arturo Criado, como mejor periodista económico joven.

Según ha informado este miércoles el organismo, el nombre de los premiados este año ha sido elegido por un jurado bajo la presidencia de honor de Antonio Garamendi, presidente de CEOE, y de Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de CEOE y presidente del IEE.

Del jurado han formado parte, entre otros, la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez; la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán; la presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle; la directora global de Fiscalidad de Iberdrola, Begoña García-Rozado; el secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz; la presidenta de Aelec, Marina Serrano; la CEO de BNP Paribas Personal Finance España, María Ruiz-Manahan; el director de RRII y Seguridad Corporativa de Banco Sabadell, Benito Reales, y el presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez.

Los secretarios del jurado han sido el director general del IEE, Gregorio Izquierdo; y la directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de CEOE, Carmen Alsina.

Estos premios están patrocinados por BNP Paribas Personal Finance España (Patrocinador Oro); Banco Sabadell (Patrocinador Plata); JTI, Vueling y Roca (Patrocinador Bronce).

TRAYECTORIA DE LOS PREMIADOS

El premio IEE a la trayectoria profesional en el ámbito económico ha sido concedido a Enrico Letta, que fue primer ministro de Italia entre 2013 y 2014. Decano de la IE School of Politics, Economics and Global Affairs en IE University, Letta es Doctor en Derecho Europeo y autor del llamado 'Informe Letta', trabajo que le encargaron las instituciones europeas en septiembre de 2023 sobre el futuro del Mercado Único.

Según ha destacado el IEE, como ponente de la UE, Letta ha contribuido "ampliamente" a los debates sobre la integración económica de Europa. Actualmente preside el Foro Diplomático de GESDA (Geneva Science Diplomacy Anticipator), "destacando su compromiso con la colaboración entre la ciencia y la diplomacia".

El premio especial del IEE a la persona o institución de ámbito económico, honorífico y sin dotación económica, ha sido otorgado este año a la Fundación Rafael del Pino, actualmente presidida por María del Pino y Calvo-Sotelo, empresaria española e hija de Rafael del Pino y Moreno, promotor de la Fundación que lleva su nombre.

El premio IEE al mejor periodista económico se ha concedido a Raquel Pascual, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Pascual comenzó su andadura profesional en las secciones de política y economía del diario Soria 7 Días y de Europa Press.

Durante los últimos 25 años se ha especializado en información sobre empleo, Seguridad Social, pensiones y relaciones laborales, cubriendo las reformas laborales y de pensiones; además de varias huelgas generales, desde Cinco Días primero y, en la actualidad, desde el diario El País. Su profesionalidad ha sido galardonada con el premio de periodismo del Seguro de Vida de Unespa, en su tercera edición, y con el primer premio de Periodismo de la Cámara Alemana en España.

Por último, el premio IEE al mejor periodista económico joven se ha otorgado a Arturo Criado. Licenciado por la Universidad CEU-San Pablo y Máster de Radio de RNE y la Universidad Complutense de Madrid, actualmente es subdirector de El Español-Invertia, y colaborador de 120 Minutos de Telemadrid y otros programas de TV y radio. Fundador del medio digital Merca2, ha dirigido también la revista Capital y trabajado en Gestiona Radio, RNE, la Agencia EFE y RTVE.

La entrega de los III premios IEE tendrá lugar el próximo mes de diciembre en un acto que se celebrará en la sede de CEOE en Madrid.