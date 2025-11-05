España y Omán firman un Memorando de Entendimiento para promover la cooperación en materia de inversiones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), preside con S.M. el Sultán de Omán, Haitham Bin Tarik (i), el acto de firma de acuerdos entre el Gobierno de España y el Gobierno del Sultanato de Omán, en el Palacio de la Moncloa, a 5 de noviembre de 2025. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Comercio, Industria y Fomento de la Inversión del Sultanato de Omán, Qais bin Mohammed bin Moosa Al Yousef, han firmado este miércoles un Memorando de Entendimiento para promover la cooperación en materia de inversiones.

Según un comunicado del Ministerio de Economía, el acuerdo --suscrito con motivo de la visita a España del sultán de Omán, Haitham bin Tariq al Busaid-- establece un marco para impulsar la atracción de inversiones en áreas "de alto impacto económico y social" para ambos países.

Con una vigencia inicial de cinco años, la colaboración abarca un "amplio abanico" de sectores "clave", que incluyen industria, agricultura, energía, infraestructuras, logística, tecnología y turismo.

Asimismo, el Memorando prevé mecanismos para el intercambio de conocimientos técnicos, asesoramiento y experiencias, así como la identificación de oportunidades de inversión y el desarrollo de proyectos conjuntos.

"La firma de este Memorando refleja la voluntad compartida de España y Omán de consolidar sus relaciones económicas y comerciales. La evolución estable del comercio bilateral y de las inversiones desde el 2020 confirma el gran potencial para intensificar los vínculos entre ambos países", ha destacado el departamento liderado por Carlos Cuerpo.