El Gobierno brasileño amplía en hasta 1.812 millones de euros sus ayudas a la compra de combustibles

Archivo - Plataforma petrolífera en Brasil. - CREATIVE COMMONS - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno brasileño ha decidido ampliar en 10.830 millones de reales (1.812 millones de euros) las bajadas de impuestos federales y las subvenciones a los combustibles para contener el impacto de la subida de precios provocada por la guerra en Irán.

Según ha informado el ministro de Hacienda, Dario Durigan, el Ejecutivo eliminará temporalmente los impuestos PIS/Cofins sobre el biodiésel y el combustible de aviación, además de subvencionar la producción local de diésel y la importación de gas de uso alimentario.

Las medidas, que también permitirán a las compañías aéreas acceder a líneas de crédito, entrarán en vigor de inmediato y tendrán una duración inicial de dos meses prorrogables por otros dos, según ha indicado el nuevo ministro de Planificación y Presupuestos, Bruno Moretti.

El plan incluye una subvención de 1,20 reales (0,20 euros) por litro para la importación de gasóleo, cuyo coste será sufragado conjuntamente por el Gobierno federal y los estados. También establece una subvención de 0,8 reales (0,13 euros) por litro para el gasóleo producido en el país.

El nuevo paquete destinará 6.000 millones de reales (1.004 millones de euros) a la producción nacional de diésel, un máximo de 4.000 millones de reales (669,2 millones de euros) a las importaciones, 500 millones de reales (83,7 millones de euros) a suprimir los impuestos PIS/Cofins y 330 millones de reales (55,2 millones de euros) al gas de cocina.

Junto con las medidas anunciadas el mes pasado, se aumentarán las subvenciones totales a 1,52 reales (0,25 euros) por litro para las importaciones de gasóleo y a 1,12 reales (0,19 euros) por litro producido nacionalmente.