El Gobierno descarta solicitar la totalidad de préstamos europeos de recuperación asignados a España

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha confirmado este martes que ultima una nueva adenda al Plan de Recuperación para aprobarla "próximamente" en el Consejo de Ministros, que supondrá la renuncia a parte de los más de 83.000 millones de euros asignados a España en préstamos europeos, dado que el país actualmente se financia en mercados a costes inferiores a los préstamos UE, según has traslado a Europa Press en fuentes del Ministerio de Economía.

Aunque desde el Ejecutivo no han querido precisar por ahora la cuantía concreta, la información adelantada por el diario 'El País' apunta a que la petición final de créditos ascendería a una cantidad que rondará los 22.000 millones de euros en lugar de los algo más de 83.000 millones que tiene atribuidos, es decir, un 25% del total.

Según han trasladado fuentes del Ministerio de Economía a Europa Press, gracias a la buena marcha de la economía y a la confianza de los inversores, España mantiene un buen acceso a los mercados financieros, eliminando en su práctica totalidad la ventaja de coste de la financiación de los préstamos de la Comisión Europea.

Por ejemplo, en los préstamos a 20 años (vida media del préstamo de la Comisión Europea), el diferencial es negativo: está ahora en un 3,84% en la UE y en España, en el 3,77%. "Es decir, en términos generales nos financiamos en mercados a costes inferiores a los préstamos UE", ha explicado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

Según el Ejecutivo, la adenda en la que se está trabajando permitirá seguir dando continuidad a los proyectos de inversión más allá de agosto de 2026, que es cuando finaliza el plazo de ejecución del Plan de Recuperación.

En una intervención reciente en el Congreso de los Diputados, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuntó que de los 79.854 millones de euros asignados a España en transferencias ya se han resuelto 58.787 millones, mientras que en préstamos ya se han aprobado 6.900 millones, de los 16.0000 millones desembolsados ya por Bruselas.