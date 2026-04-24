El Gobierno pone en marcha la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas

Archivo - El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha puesto en marcha este viernes la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas con la celebración de la sesión constitutiva de su consejo rector, en la que se ha nombrado como directora de la entidad a María Milagros Paniagua San Martín.

La entidad, creada a partir de la transformación del antiguo Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas, es una herramienta independiente para la modernización de la Administración, reforzando la evaluación de las políticas públicas con rigor técnico y fomentando la rendición de cuentas.

La Agencia está dotada de personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía funcional y de gestión. El consejo rector presidido por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, es su órgano colegiado de gobierno y está integrado por el secretario de Estado Economía, Israel Arroyo, y representantes de los ministerios de Hacienda y Transformación Digital, el Banco de España, la AIReF, el CSIC y el INE, más tres expertos independientes.

En su primera reunión, este consejo rector ha nombrado a la directora de la Agencia, María Milagros Paniagua San Martín, y a los tres vocales como expertos independientes --Manuel Arellano; Miguel Almunia; Laura Hospido--.

Milagros Paniagua es especialista en el análisis de datos y en la evaluación de políticas públicas. Pertenece al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado desde 2004, y ha pasado por el INE, la Administración General del Estado, el Instituto de Estudios Fiscales y la AIReF.

La entidad puede realizar evaluaciones ex ante y ex post de oficio o de parte, y además asume la supervisión y coordinación de esta tarea en toda la Administración General del Estado: se encarga de definir metodologías comunes, prestar apoyo técnico a los departamentos ministeriales y de elaborar el Plan de Evaluaciones Estratégicas del Gobierno.