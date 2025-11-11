El Gobierno presentará la senda de estabilidad y el techo de gasto "muy próximamente"

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha afirmado este martes que la senda de estabilidad y el techo de gasto, necesarios para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, se presentarán "muy próximamente".

"Ya me gustaría poder avanzarles alguna novedad (...) La presentación de la senda de estabilidad y el techo de gasto, lo que les puedo decir es que se van a presentar muy próximamente", ha subrayado la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Preguntada por si "muy próximamente" significa que será en unos días o antes de que acabe el mes, Alegría ha defendido que es mejor no trasladar una fecha o un día concreto por si luego, por cualquier motivo, no pudieran presentarse ni la senda de estabilidad ni el techo de gasto.

"A veces las cosas no son tan sencillas, tampoco, a la hora de trabajarlas y cerrarlas. Pero la disposición y predisposición del Gobierno es en los próximos días, de inmediato o muy próximamente. Esto no es el día 15 ó el día 18, pero de verdad, pero en próximos días se van a materializar estos pasos", ha aseverado.