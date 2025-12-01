Guindos no piensa regresar a la política cuando deje el BCE: "Ese capítulo está cerrado"

Archivo - El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, participa en un acto en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) de Madrid, a 3 de marzo de 2023, en Madrid (España). La jornada de hoy está marcada por la publi - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha asegurado que no piensa regresar a la vida política una vez que el próximo 31 de mayo concluya su periplo en el instituto emisor de la zona euro, ya que considera que "ese capítulo está cerrado".

Guindos, que antes de ocupar la vicepresidencia del BCE en junio de 2018 se había desempeñado como ministro de Economía y Competitividad durante más de seis años bajo la presidencia de Mariano Rajoy, asegura en una entrevista con 'El Periódico', recogida por Europa Press, que "ese capítulo está cerrado y no pienso volver a la política".

El vicepresidente del BCE, si bien aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro tras abandonar la institución, apunta que tomará en consideración las propuestas de algunas universidades, ya que, como miembro del Consejo de Gobierno, hay una estricta política de conflictos de intereses que seguir, pero se permite la docencia. "Creo que, desde ahí, también puedes desempeñar un papel en el servicio público", añade.

Por otro lado, en cuanto a la pérdida de la presencia española en el directorio del BCE cuando expire su mandato, Guindos no duda en señalar la importancia para grandes economías como España de tener presencia en la cúpula del BCE, donde se toman decisiones en beneficio de la eurozona, aunque recuerda que eso lo debe decidir el Gobierno español.

En este sentido, cuestionado sobre las posibles opciones de entrar en el directorio del BCE de Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual director gerente del Banco de Pagos Internacionales, Guindos destaca su "excelente" labor como gobernador entre 2018 y 2024, cuando "restauró la reputación del Banco de España", así como su comprensión del funcionamiento de los bancos centrales, aunque recuerda que son muchos factores los que influyen en la toma de las decisiones sobre nombramientos.