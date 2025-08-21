El Índice de Garantía de Competitividad acumula seis meses de descensos y cae un 1,14% en junio

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Garantía de Competitividad (IGC) situó su tasa interanual en junio en el -1,14%, lo que supone un descenso de de 0,09 puntos respecto a mayo y su nivel más bajo desde julio de 2021 (-0,35%), según ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), responsable del cálculo y la difusión mensual de este indicador.

Con el descenso experimentado en el sexto mes del año, este indicador encadena un semestre de tasas negativas, después de que en enero marcara un valor del -0,31%, en febrero del -0,57%, en marzo del -0,72%, en abril, del -0,73% y en mayo del -1,05%.

El IGC establece una tasa de revisión de precios consistente con la recuperación de competitividad frente a la zona euro.

Dicha tasa es igual a la del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la Unión Económica y Monetaria (UEM) menos una parte de la pérdida de competitividad acumulada por España desde 1999.

Cuando la tasa de variación de este índice se sitúa por debajo del 0%, se toma este valor como referencia, lo que equivale a la aplicación de la regla de no revisión.

Cuando la tasa de variación de este índice supere el objetivo a medio plazo de inflación anual del Banco Central Europeo (2%), se toma este valor como referencia. De esta forma, se asegura que los contratos a los que se aplique este nuevo índice contribuyen a garantizar el mantenimiento de la competitividad de la economía en el medio plazo.

El IGC arrancó 2024 en el 0,17% y posteriormente entró en negativo, con sólo dos meses en positivo, el de julio y el de diciembre, mostrando su mayor tasa negativa de 2024 en el mes de septiembre (-0,45%). En el arranque de 2025 ha vuelto a tasas negativas, con caídas en los cinco primeros meses del año.