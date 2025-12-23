La inflación industrial vuelve a tasas negativas en noviembre tras desplomarse un 2,5% por la energía

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales se hundieron un 2,5% en noviembre en relación al mismo mes de 2024, tasa más de tres puntos inferior a la de octubre y su mayor retroceso del último año, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la tasa interanual del penúltimo mes de 2025, la inflación del sector industrial retoma la senda negativa después de dos meses consecutivos de alzas interanuales.

El retroceso de la inflación industrial en noviembre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortaron su tasa anual en 11,1 puntos, hasta el -9,1%, debido al abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y, en menor medida, de la producción de gas.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en noviembre una tasa del 0,5%, seis décimas más que en octubre y tres puntos por encima del índice general.

