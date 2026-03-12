La inflación interanual de Argentina repunta en febrero al 33,1%, aunque la mensual se mantiene en el 2,9%

Archivo - Bandera de la República Argentina - Cedida - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina se situó el pasado febrero en el 33,1% interanual, lo que supone un descenso respecto del 66,9% registrado doce meses antes, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Sin embargo, sí repuntó desde la lectura de enero, cuando se anotó un avance anual del 32,4%. De su lado, la inflación mensual permaneció sin cambios en el segundo mes de 2026 en el 2,9%.

Los epígrafes de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%); alimentos y bebidas no alcohólicas y bienes y servicios varios (ambos con un 3,3%); y de restaurantes y hoteles (3%) lideraron el encarecimiento de precios.

Por el contrario, los precios de las prendas de vestir y calzados se mantuvieron inalterados mes a mes, al tiempo que el coste de las bebidas alcohólicas y tabaco se elevó un 0,6% y el de la educación un 1,2%.

La publicación de este dato tiene lugar más de un mes después de que el director del INDEC, Marco Lavagna, dimitiese tras reconocer el Banco Central de la República de Argentina (BCRA) que la inflación habría sido más alta en los dos últimos años de aplicarse el nuevo modelo de IPC.

Pese a la salida de Lavagna, el Gobierno de Argentina decidió, por "instrucción" del presidente, Javier Milei, conservar el nuevo modelo por una cuestión de "transparencia estadística".