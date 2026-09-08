La inflación de la OCDE cayó al 4,1% en julio, una décima menos, con los precios energéticos por encima del 10%

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MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó en el 4,1% en julio, lo que supone una décima menos que el dato de junio, con los precios de la energía estabilizados en tasas del 10%, según ha indicado este martes el 'think tank' de las economías avanzadas.

De esta manera, la inflación subyacente no experimentó cambios y se mantuvo en el 3,6%, mientras la tasa energética alcanzó el 11,6%, lo que supone superar el 10% durante cuatro meses consecutivos. Por el contrario, la inflación alimentaria disminuyó en 23 de los 38 países de la OCDE.

La inflación del G7 apenas varió y se situó en el 3%, con Italia y Estados Unidos compensando un ligero incremento general para el resto de países. Alemania registró el mayor aumento de los precios energéticos y Japón registró una tasa positiva por primera vez desde noviembre de 2025.

En la zona euro, la tasa de inflación pasó del 2,8% en junio al 3% en julio con el aumento de la inflación energética compensando "con creces" la caída de 0,4 puntos porcentuales en la inflación de los alimentos, mientras que la inflación subyacente se mantuvo en general estable en el 2,5%.

Turquía continuó como el primero de la lista con la tasa de inflación más alta, con un 31,8%, con Colombia (6%) y Lituania (5,9%) siendo los siguientes en la lista. Las tasas más bajas se observaron en Costa Rica (-0,3%) y Suecia (0,2%).