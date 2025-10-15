El IPC de China bajó un 0,3% en septiembre

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El índice de precios de consumo (IPC) de China registró en septiembre una bajada interanual del 0,3%, una décima menos de la caída del 0,4% del coste de la vida en agosto, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

De este modo, la tasa de inflación interanual del gigante asiático continúa ofreciendo signos deflacionarios tras mantenerse en negativo o no haber superado el nivel neutro desde el pasado mes de enero.

En septiembre, los precios de los alimentos disminuyeron un 4,4% interanual, una décima más que el mes anterior, incluyendo bajadas de precios del 17% para la carne de cerdo, del 13,7% para las verduras y del 11,9% para los huevos.

De su lado, la tasa de inflación subyacente, que excluye de su cálculo los alimentos y de la energía por su mayor volatilidad, se anotó en septiembre un alza interanual del 1%, una décima más que en agosto.

De tal modo, en los nueve primeros meses de 2025 la tasa de inflación de China se situó en un promedio del -0,1%.

En el caso de los precios de producción industrial, la referencia moderó su caída en el noveno mes del año con una lectura del -2,3% frente a un -2,9% en agosto, aunque esto supuso ampliar a 36 meses consecutivos la secuencia deflacionaria.