Isabel Schnabel adelanta su salida del BCE a enero para asumir un importante cargo en el FMI

Archivo - Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE).- Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), ha anunciado este jueves su dimisión para convertirse a partir del 4 de enero de 2027 en directora del Departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y consejera financiera del mismo organismo, confirmando las informaciones que ya anticiparon este cambio.

Schnabel continuará desempeñando su papel en la institución europea hasta el día previo a su incorporación al FMI y no podrá participar en ningún asunto relacionado con el Fondo hasta su marcha.

La economista alemana ocupaba su asiento en el Comité Ejecutivo del BCE desde el año 2020 y su mandato no terminaba hasta diciembre del año que viene. Previamente, había formado parte del Consejo de Expertos en Economía de Alemania, así como otras importantes instituciones alemanas como la autoridad de regulación financiera alemana, el BaFin; tras una dilatada carrera como docente e investigadora en varias universidades.

"Isabel ha desempeñado un papel fundamental en la determinación del BCE de estabilizar la inflación en nuestro objetivo a medio plazo del 2% y ha contribuido enormemente a la modernización de las operaciones del BCE para afrontar los retos del siglo XXI. Su compromiso con el servicio público ha sido incalculable para nuestra institución y para las personas a las que servimos en Europa", ha destacado la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Por su parte, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha destacado el "gran prestigio" de Schnabel como economista y formuladora de políticas, así como una "voz destacada" en política monetaria, mercados financieros y estabilidad financiera.

"A lo largo de su impresionante trayectoria profesional, Isabel ha demostrado liderazgo intelectual tanto en la investigación como en la formulación de políticas prácticas. Su profundo conocimiento en la intersección de la banca central, los mercados de capitales y la estabilidad financiera será incalculable para que el Fondo guíe a sus 191 miembros a través de un panorama financiero global en constante cambio", ha afirmado Georgieva.

PISTOLETAZO DE SALIDA A UNA NUEVA ETAPA DEL BCE

Su marcha ya fue anticipada por los medios de comunicación y da inicio al importante relevo que debe darse en el BCE en los próximos meses con el fin del mandato del economista jefe, Philip Lane, en junio de 2027, y la previsible salida anticipada de la propia presidenta Lagarde.

La institución europea ha señalado que a partir de ahora comienza el proceso para sustituir a Schnabel de acuerdo a los procedimientos pertinentes que contemplan que el Consejo Europeo sea el encargado de nombrar a los miembros del Comité Ejecutivo previa consulta al Parlamento Europeo y el Consejo de Gobierno del BCE.

Ya hace tiempo que los estados miembros se han puesto manos a la obra para repartirse los puestos clave que quedarán libres en los próximos meses en el BCE, siendo evidentemente el más codiciado el puesto de 'guardián del euro'.

"Es cierto que se están llevando a cabo consultas estratégicas", sostuvo un diplomático recientemente al diario 'Financial Times'. "Todos somos conscientes de que hay muchos asuntos económicos importantes sobre los que debemos tomar decisiones", añadió.

Entre los posibles candidatos a presidir la entidad europea figuran el español Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y exgobernador del Banco de España, quien precisamente fue elegido como el más cualificado según una encuesta elaborada por el Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF).

De hecho, el presidente de España, Pedro Sánchez, ha defendido en una entrevista en Bloomberg a Hernández de Cos argumentando que "sería muy positivo" contar con él como próximo presidente del BCE. Igualmente, calificó a español como "un gobernador excepcional" con liderazgo, capacidad y conocimientos necesarios para el cargo.

Por su parte, Klaas Knot, exgobernador del Banco de Países Bajos, también gana puntos en la carrera de sucesión y, según apuntan los analistas, los países con mayor peso en la eurozona tratarán de equilibrar los pesos en los puestos de poder de las instituciones europeas.