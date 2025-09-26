Joan Torres, nuevo presidente de los técnicos tributarios y asesores fiscales españoles

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Joan Torres Torres ha sido reelegido presidente de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf), un cargo que ocupará durante los próximos 4 años, informa la entidad en un comunicado este viernes.

Para Torres, nacido en Ibiza, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, máster en Asesoría Fiscal por la Escuela FETTAF y presidente de la Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB), este será su tercer mandato al frente de la federación.

Torres asume el cargo "con ilusión y ganas de seguir trabajando y defendiendo los derechos de los técnicos tributarios y asesores fiscales de España, y apoyando la labor de las Asociaciones que la conforman", y ha presentado su plan de trabajo bajo el lema 'Impulso y Transformación para el Profesional del Futuro'.

Sus propuestas se centran en ofrecer "soluciones tangibles", fomentar el crecimiento profesional y asegurar la relevancia de los técnicos tributarios y asesores fiscales.

También pondrá el foco en potenciar la firma digital profesional, la comunicación y la interlocución, el crecimiento de la federación y dar más visibilidad a los profesionales.