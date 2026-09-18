Lagarde afirma que no dejará el BCE hasta 2027 y pide pluralidad en los puestos clave de la entidad

Archivo - La presidenta del BCE, Christine Lagarde - Hannes P. Albert/dpa - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha indicado que no saldrá de la institución hasta 2027, aunque ha evitado detallar en qué momento, y ha señalado que los órganos rectores de la entidad requieren de personas con variedad de competencias, en plena etapa de renovación de puestos clave dentro del BCE.

"Me iré en el 2027", ha aseverado la 'guardiana del euro' en una entrevista concedida a la emisora pública irlandesa RTE, pese a que posteriormente ha rehuido la pregunta sobre si terminaría su mandato, previsto para octubre, con un "ya veremos". "Lo que puedo decirle por ahora es que, sea cual sea el momento, el asunto se gestionará con la máxima profesionalidad, como debe ser", ha añadido.

El relevo en la dirección del BCE ha cogido relevancia en los últimos meses ante las informaciones que apuntan a una salida anticipada de Christine Lagarde para marcharse a liderar el Foro Económico Mundial, conocido como Foro de Davos. Además, la presidenta del BCE publicará su autobiografía en enero, con gira de promoción prevista, y todo parece indicar que podría salir del banco antes de la carrera presidencial francesa, en marzo.

Igualmente, el comité de personal del BCE trasladó una carta a la dirección para pedir transparencia y claridad sobre el relevo de Lagarde, alegando que la situación de "incertidumbre prolongada" podría afectar al prestigio de la entidad. La plantilla del banco pidió a la dirección que "proporcione la claridad necesaria con respecto a las posibles transiciones de liderazgo".

Varios candidatos se erigen como favoritos para sustituir a Lagarde, entre ellos Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y exgobernador del Banco de España, o Klaas Knot, exgobernador del Banco de Países Bajos.

Aunque la salida de la presidenta no se trata de la única en posiciones relevantes para los próximos meses. El periodo de mando del economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, finaliza en junio de 2027, e Isabel Schnabel, representante alemana en el Comité Ejecutivo del BCE, podría dejar este cargo pronto.

Precisamente, la líder del BCE ha señalado que el importante relevo en la entidad debe contar con "diversidad de puntos de vista" y ha indicado que el perfil de su sustituto bien puede ser más jurídico, como en su caso, o económico y financiero.

"Es una combinación de varios factores; le diré que, cuando atravesamos la crisis del Covid, tuve que poner en marcha programas de compra de emergencia y luchar en los tribunales para defender lo que habíamos hecho. Tener ciertos conocimientos jurídicos no vino nada mal. Lo que importa es el conjunto de competencias presentes en el Comité Ejecutivo y en el Consejo de Gobierno", ha destacado Lagarde.

En esta línea, ha señalado que los órganos rectores del BCE --Comité Ejecutivo y Consejo de Gobierno-- deben tener "economistas con experiencia en bancos centrales" y "otras personas con trayectorias diferentes", en definitiva, "se necesita una sólida combinación de conocimientos económicos de alto nivel".