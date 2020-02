Montero confirma que se reformará la Ley de Estabilidad para evitar que el Senado vete el 'techo de gasto'

Publicado 18/02/2020 14:54:47 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este martes que el Gobierno modificará la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar que el Senado pueda vetar el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', que ratifique el Congreso de los Diputados.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Montero dijo que el Gobierno modificará esta norma para que con el 'techo de gasto' "no ocurra lo que no ocurre en ninguna otra legislación" y es que la Cámara Alta pueda rechazar lo aprobado en el Congreso, lo que obligaría al Ejecutivo a aprobar nuevamente el límite de gasto no financiero.

Aunque admitió que en esta legislatura la composición del Senado --el PP ha perdido la mayoría absoluta en esta Cámara-- "no hace sospechar que se vaya a producir ningún tipo de veto" al respecto y, por tanto, no es necesaria la "urgencia" para la aprobación del cambio de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno pretende seguir adelante con esta modificación que ya intentó en la anterior legislatura, cuando el PP sí tenía mayoría absoluta en la Cámara Alta.

De hecho, el Grupo Parlamentario Socialista introdujo en septiembre de 2018 una enmienda en la tramitación en el Congreso de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar este punto de la Ley de Estabilidad, que sin embargo fue tumbada por la Mesa del Congreso al tratarse de una modificación que nada tenía que ver con el Poder Judicial.

EL PSOE DEFENDERÁ ESTA REFORMA LA SEMANA QUE VIENE

De cara a esta nueva legislatura, el PSOE ha anunciado este mismo martes que la próxima semana presentará en el Congreso la reforma legal para acabar con la capacidad de veto del Senado a la senda de estabilidad presupuestaria y que así, si el techo de gasto es rechazado en la Cámara Alta, pueda revertirse después en la Cámara Baja con una nueva votación.

Así lo ha anunciado Rafael Simancas, el portavoz adjunto de los socialistas en el Congreso, que en declaraciones a los medios de comunicación al concluir la Junta de Portavoces ha señalado que ese veto lo impulsó "el ínclito" exministro de Hacienda de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, en la Ley de estabilidad presupuestaria, cuando el PP tenía mayoría absoluta en la Cámara.

El dirigente del PSOE ha justificado el cambio en la necesidad de dotar de "agilidad" a la tramitación de la senda de estabilidad y, consecuentemente, a la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.