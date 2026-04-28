El PP augura que el Gobierno presentará los Presupuestos para 2027 y los usará como baza electoral

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha dado por hecho que el Gobierno no presentará tampoco Presupuestos Generales para este año e incluso ha augurado traerá un proyecto para el año 2027 "excepcionalmente amplio" y que lo usará como "punto de partida" de su campaña electoral.

Los últimos Presupuestos aprobados en el Congreso fueron en la legislatura pasada, los del ejercicio de 2023. Desde entonces, las cuentas se han ido prorrogando automáticamente ante la ausencia de un proyecto nuevo que el Gobierno ni tan siquiera ha presentado en la Cámara Baja ante la difícil aritmética parlamentaria que tiene.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dijo recientemente que la intención era presentar el proyecto antes del verano, pero el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, señaló posteriormente que veía "difícil" presentar el proyecto por la incertidumbre internacional derivada de la guerra en Oriente Medio.

La portavoz del PP ha dicho que le parece una "excusa peregrina" los argumentos ofrecidos por Bolaños, puesto que Ucrania, que está en guerra desde hace cuatro años, sí ha presentado los Presupuestos. "¿En Ucrania no hay incertidumbre? ¿Mientras caen las bombas de Putin en Ucrania no hay incertidumbre?", ha apostillado en una rueda de prensa en el Congreso.

EL PROBLEMA NO ES LA GUERRA, SINO LA FALTA DE VOTOS

A renglón seguido, Muñoz ha dicho que en España el problema no es de incertidumbre como dice Bolaños, sino de que el Gobierno "no tiene votos" para aprobar el proyecto, ni ahora, ni el año pasado, ni en 2023 cuando se produjo la investidura de Pedro Sánchez y supuestamente había una mayoría que sostenía al Ejecutivo.

"No tienen votos ahora en el Gobierno, no los tenían el año pasado y no los tenían en 2023 y no los van a tener porque el Gobierno llegó mintiendo diciendo que tenía una mayoría progresista para gobernar", ha argumentado.

En este sentido, la portavoz ha incidido en que el Gobierno incumple "flagrantemente" la Constitución al no presentar los Presupuestos y ha acusado al Ejecutivo de situarse "al margen de la legalidad" por estar por tercer año consecutivo sin presentar las cuentas públicas.

En lo que respecta a otros grupos, tanto la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, como la del PNV, Maribel Vaquero, como la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, han incidido en la importancia de que el Ejecutivo presente un nuevo proyecto de Presupuestos porque supone un ejercicio democrático y facilita el control a la acción del Gobierno.

EL PSOE DICE QUE EL GOBIERNO PRESENTARÁ LOS PRESUPUESTOS

Sobre los Presupuestos también se ha pronunciado el portavoz del PSOE, Patxi López, quien se mantiene en que el Gobierno presentará los Presupuestos porque lo ha dicho en varias ocasiones.

Eso sí, ha recordado que ha habido un cambio en el Ministerio con la salida de María Jesús Montero y la entrada de Arcadi España y que las circunstancias con la guerra de Irán están afectando a los indicadores económicos. No obstante, ha aseverado: "Yo estoy convencido de que el Gobierno, si dice que los presenta, los presentará".