Las previsiones de analistas para el PIB en 2025 se desviaron 7 décimas, la mitad que en 2024, según Esade

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de las instituciones del panel Funcas para el año 2025 se desviaron 0,7 puntos, la mitad de lo que lo hicieron en 2024, según se desprende de la 'Diana Esade', que analiza la precisión de las estimaciones económicas.

De acuerdo con el informe publicado este miércoles, la variación entre el promedio de previsiones (2,1%) y el PIB real (2,8%) ha sido de 0,7 puntos porcentuales, la mitad que el año pasado (1,4), y la misma que en 2023.

El Centro de Predicción Económica de la Universidad Autónoma de Madrid (Ceprede-UAM) y el Centro de Estudios Economía de Madrid de la Universidad Rey Juan Carlos (CEEM-URJC) han sido las instituciones que más se han acercado al crecimiento del PIB en 2025, con una desviación de 0,3 puntos porcentuales.

A estas instituciones le siguen por el Instituto Complutense Análisis Económico (ICAE-UCM), la Universidad Loyola de Andalucía y CaixaBank Research, con otra de 0,5 en los tres casos, según la 'Diana Esade 2025'.

"Los resultados económicos de 2025 han vuelto a sorprender al alza en términos de crecimiento", ha comentado Omar Rachedi, profesor de Economía en Esade y coautor de la 'Diana Esade', que analiza la precisión de las previsiones económicas, de inflación y tasa de paro de las instituciones del panel Funcas.

Esta sitúa la previsión media del PIB para el año pasado en un 2,1%, frente a un crecimiento finalmente observado del 2,8%, "circunstancia que confirma que la economía española volvió a comportarse mejor de lo que anticipaba el consenso".

"Esta circunstancia es aún más significativa porque, durante el primer trimestre de 2025, los anuncios arancelarios de Trump elevaron la incertidumbre internacional e invitaban más bien a pensar en un peor comportamiento de la economía española, no en una sorpresa adicional al alza", ha explicado Rachedi, quien, además, señala que "conforme se fueron incorporando los datos de actividad, el consenso tuvo que revisar al alza varias veces sus previsiones y, aun así, el dato final volvió a quedar por encima de lo esperado".

Desde el año pasado, Esade incorpora la 'Diana Penalizada', que mide el error cuadrático medio de las predicciones a tres años. En ésta, las instituciones con mayor grado de acierto en 2023, 2024 y 2025, son el Gobierno y Ceprede-UAM, ambas con 0,6 puntos porcentuales de variación.

DIANA DE LA INFLACIÓN GENERAL

En materia de inflación, CEEM-URJC es la institución que más se ha acercado al IPC general de 2025 con una previsión del 2,8%, 0,1 puntos porcentuales por encima de la inflación real. Le han seguido CaixaBank Research y el Instituto Complutense Análisis Económicos (ICAE-UCM) con una desviación, ambos, de 0,2 puntos porcentuales.

En este apartado, el gap entre el promedio de previsiones (2,2%) y la tasa de inflación general real (2,7%), es de medio punto porcentual, superior a la del año pasado, que se situó en 0,3 puntos porcentuales.

Analizadas las desviaciones de 2025 junto con las de los dos años anteriores, que conforman la Diana Esade de la Inflación, se observa que ICAE - UCM ha sido la institución más certera entre 2023 y 2025 tanto en error simple (0,07 de desviación) como el error cuadrático medio (0,12).

DIANA DEL EMPLEO

Con respecto a las previsiones de desempleo de 2025, ICAE-UCM ha sido la única institución que ha logrado prever la tasa de paro sin desviación anticipando el 10,5% que finalmente se registró. Le han seguido CEEM-URJC y Metys, con un pronóstico, en ambos casos del 10,6%.

En conjunto, la diferencia entre la media de previsiones (11%) y la tasa de paro (10,5%) ha sido de medio punto porcentual, la misma que la del ejercicio anterior.

En el análisis a tres años, en la Diana del Empleo, que calcula el error simple producido por las instituciones en 2023, 2024 y 2025, Funcas y la Universidad Loyola de Andalucía son las más certeras en sus previsiones a los resultados reales con una desviación media de 0,28 puntos porcentuales en ambos casos.

En la Diana Penalizada que mide el error cuadrático medio, se mantiene Funcas, aquí con 0,29 puntos de desviación, y aparece el Gobierno con 0,33.