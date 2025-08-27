El riesgo país de Argentina se dispara hasta 829 puntos por el escándalo de corrupción que afecta a Milei

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana, Karina Milei. - Igor Wagner/dpa - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El riesgo país argentino ha subido un 8,1% en el último día hasta los 829 puntos, el nivel más alto en cuatro meses y el segundo mayor de la región solo por detrás de Bolivia (1.193 puntos), por el escándalo de corrupción que alcanza a la hermana del presidente del país, Karina Milei, entre otros altos cargos del Ejecutivo.

Según los datos de JP Morgan Chase, el indicador se ubica cerca de los 896 puntos registrados en abril, justo antes de que el Gobierno argentino anunciase el acuerdo de refinanciamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por valor de 20.000 millones de dólares (17.258 millones de euros) y la eliminación del cepo cambiario, el mecanismo legal que limitaba el intercambio de pesos por otras monedas.

El riesgo país mide la probabilidad de que un país no cumpla con sus compromisos financieros. Cuanto más alto, más probabilidad existe de incumplimiento o de aparición de problemas que afecten a la estabilidad financiera.

Su deterioro responde a la filtración por parte del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, de unos audios que destapan una supuesta trama de corrupción en las compras públicas de medicamentos que generaba hasta 800.000 dólares al mes (690.113 millones de euros). En ellos se acusa a varios altos cargos del Gobierno argentino, entre ellos a Karina Milei y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem.

Debido a estos audios, el riesgo país de Argentina se ha posicionado por delante de países como Ecuador (759 puntos), El Salvador (395 puntos), Honduras (303 puntos) o Colombia (290 puntos).

Los mercados también se han visto afectados por el descrédito político. El principal índice bursátil del país, el S&P Merval, subió apenas un 0,57% el pasado martes después de cerrar la sesión del lunes con un retroceso del 4%.