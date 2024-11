Roberto Serrano, galardonado con el Premio de Economía Rey de España

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premio de Economía Rey de España ha decidido otorgar el galardón en su edición de este año a Roberto Serrano, por su brillante trayectoria académica e investigadora y por ser "un ejemplo de mérito y esfuerzo personal en beneficio de la comunidad desde su condición de economista".

Según ha destacado el Banco de España a través de un comunicado, Roberto Serrano (Madrid, 1964) ha conseguido todos sus logros superando enormes dificultades, ya que cuando era adolescente se le diagnosticó la enfermedad de retinitis pigmentaria, que le hizo ir perdiendo vista progresivamente, hasta perderla por completo unos años más tarde.

Es actualmente catedrático Harrison S. Kravis en la Universidad de Brown en Estados Unidos. Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, inició allí su carrera docente como profesor ayudante, antes de conseguir una beca de la Fundación Ramón Areces, seguida de una Beca Fulbright, que le permitió realizar sus estudios de Máster y Doctorado en la Universidad de Harvard.

Allí culminó con éxito su doctorado en el año 1992, siendo sus directores de tesis los profesores Mas-Colell, Maskin (Premio Nobel de Economía en 2007) y Green. Entre sus muchas aportaciones como investigador destacan los trabajos centrados en explorar los fundamentos no cooperativos en la Teoría de Juegos Cooperativos.

Ha publicado 81 artículos en revistas académicas de impacto en los campos académicos de Economía, Teoría de Juegos, Investigación Operativa y Matemática Aplicada. De ellos, 10 están publicados en "revistas del top 5" en Economía, como son American Economic Review, Econometrica, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics y Review of Economic Studies.

En 2013 Roberto fue elegido Fellow de la Econometric Society y en 2017 Fellow de la Game Theory Society. Entre el trabajo editorial que ha llevado a cabo destaca el haber sido Editor in Chief de Economic Letters entre los años 2011 y 2017.

El Premio de Economía Rey de España fue instituido en 1986 por la Fundación José Celma Prieto con el fin de reconocer la trayectoria científica y profesional de personalidades españolas y latinoamericanas en el ámbito de la economía.

En esta vigésima edición, el jurado, presidido por el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha estado compuesto por Álvaro Rodríguez Bereijo (vicepresidente), José Ramón Álvarez Rendueles, José Luis Feito Higueruela, Julio Segura Sánchez, Carmen Reinhart y Carmen Herrero Blanco.