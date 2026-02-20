Sánchez anuncia un estudio de generaciones del futuro y programas para el empleo de beneficiarios del IMV

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes el lanzamiento de un proyecto para el estudio de "generaciones del futuro", que va a servir para seguir las trayectorias vitales de "miles de niñas y de niños" desde la infancia hasta la edad adulta, con el objetivo de analizar cómo las condiciones sociales, económicas y territoriales influyen en su desarrollo y en la creación de oportunidades.

"Nuestro objetivo, por tanto, es claro, es entender las dinámicas desde el punto de vista científico de los propios hogares, identificar los mecanismos detrás de la generación de desigualdades para poder anticiparnos y, por tanto, también para poder diseñar políticas públicas que sean eficientes y también equitativas", ha explicado el presidente durante el seminario de alto nivel 'Desigualdad: es hora de actuar', celebrado en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Liderado por el CSIC, junto al Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de Presidencia del Gobierno, este será un estudio "longitudinal y pionero" y tendrá como fin poner los datos al servicio de la investigación y diseñar las "mejores políticas públicas" desde el punto de vista de la eficacia y de la equidad.

"Nosotros lo que queremos es conocer, frente a la apología del negacionismo o de la ignorancia, porque esa es la única forma de transformar desde el punto de vista efectivo la realidad de los ciudadanos que sufren en primera persona esta desigualdad", ha subrayado Pedro Sánchez.

También vinculado a ese objetivo de reducir la brecha de desigualdad en el país, el presidente ha anunciado el impulso de programas específicos destinados a fomentar el desarrollo de la empleabilidad y el fomento del empleo para las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, trabajando para mejorar la atención y ser más eficaces en la integración laboral de las personas vulnerables.

"Es verdad que estamos trabajando codo con codo con el tercer sector y he tenido ocasión de poder hablar con algunas de estas ONG, pero aún creo que tenemos mucho margen de mejora en esta política tan importante para luchar contra la pobreza infantil, como es el ingreso mínimo vital", ha defendido.

"LA DESIGUALDAD SE CREA, SE CONSTRUYE, SE HEREDA"

Pedro Sánchez ha subrayado que su modelo de sociedad es "un proyecto colectivo donde la libertad consiste en que cada individuo pueda desarrollar todo su potencial, venga de donde venga, sea cual sea su apellido", y ha defendido que la desigualdad es "la consecuencia de decisiones políticas y económicas conscientes". "La desigualdad se crea, se construye, se hereda", ha añadido.

"La desigualdad pone en jaque el futuro de nuestros hijos y, en ella, también nos jugamos el presente de nuestra democracia", ha alertado.

Según el presidente, una sociedad desigual es menos libre, menos productiva y más infeliz". "Las brechas de ingresos y riqueza van de la mano de una peor salud y una menor movilidad intergeneracional, lastran el crecimiento y la inversión, bloquean la acción climática, aumentan la criminalidad y socavan la confianza y la cohesión", ha denunciado.

Frente a esto, ha defendido que España enfrenta la desigualdad con una estrategia global apoyada en tres principios: igualdad de oportunidades, fortaleza laboral y justicia fiscal.

En cuanto a la promoción de la igualdad de oportunidades, ha apuntado que, según la OCDE, el 35% de la desigualdad de ingresos en España se explica por el origen familiar, por lo que "la educación pública es el trampolín para que el futuro de una persona dependa de su código de conducta, no del código postal de sus padres".

Con el impulso a la Formación Profesional ha celebrado que se ha conseguido situar el abandono escolar en mínimos y la empleabilidad de los jóvenes, en máximos, con 1,2 millones de alumnos matriculados en estos estudios, un 36% más que en 2018.

De hecho, España es el segundo país de Europa con mayor movilidad educativa: la mitad de los adultos con estudios superiores ha sido la primera generación de su familia en obtener un título universitario, casi el doble que la media continental.

Eso sí, Sánchez ha citado el acceso a la vivienda o el "inaceptable" nivel de pobreza infantil como asignaturas pendientes, pese a los avances para reducirlo con medidas como el ingreso mínimo vital y el complemento de ayuda para la infancia, que protege a un millón de niños en riesgo de pobreza.