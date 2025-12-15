Sánchez buscará apoyos parlamentarios "hasta debajo de las piedras" para subir el SMI y las pensiones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Sánchez ha hecho balance del curso político y ha presentado el informe periódico de rendición de cuentas ‘C - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que buscará apoyos parlamentarios "hasta debajo de las piedras" para aprobar medidas como la subida de las pensiones, el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), el aumento de las becas o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad.

En una comparecencia en el Palacio de La Moncloa para hacer balance del curso político y presentar el informe periódico de rendición de cuentas 'Cumpliendo', Sánchez ha afirmado que, dada la aritmética parlamentaria y tal y como ha hecho en los últimos años, seguirá buscando apoyos en el Parlamento para aprobar sus medidas sociales.

"Pocos dudan de que si se ha subido el salario mínimo interprofesional, si se ha logrado por ley revalorizar las pensiones conforme al IPC o se han ampliado los permisos de paternidad y maternidad en nuestro país es precisamente porque hay un Gobierno de coalición progresista", ha declarado.

El jefe del Ejecutivo ha resaltado además que desde 2018 se han creado tres millones de puestos de trabajo, hasta acercar a España a los 22 millones de ocupados, con contratos muchos ellos de indefinidos, lo que ha definido como "la mejor salvaguarda de la sostenibilidad presente y futura del sistema de la Seguridad Social".

Sánchez ha puesto además el acento en que la renta disponible real de los hogares, descontando la inflación, es casi un 10% más alta que en el año 2018, cuando empezó a gobernar, gracias a las políticas de rentas, de redistribución y fortalecimiento del Estado del Bienestar impulsadas por el Ejecutivo.

El presidente del Gobierno ha recalcado también que el salario medio ha crecido además un 17%, lo que ha permitido a los hogares triplicar su capacidad de ahorro y reducir a niveles mínimos la desigualdad y la pobreza.

No obstante, ha considerado "innegable que aún hay mucho por hacer en este ámbito", pues el poder adquisitivo de los españoles "todavía es bajo" y "demasiada gente vive en precariedad, con privaciones". "Pero lo que es innegable, a mi juicio y a juicio del Gobierno, es que vamos en la dirección correcta, que vamos por el buen camino para resolver esos problemas", ha añadido.

La solución, según Sánchez, está en las políticas redistributivas que el Gobierno de coalición progresista está impulsando y no "los recortes, la precariedad o las privatizaciones" que impulsó o impulsa la alternativa que hay a este país, que es la derecha y la ultraderecha, donde gobiernan.

"Y si no, veamos los casos de muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular con el apoyo de la ultraderecha", ha criticado.

NO SE ESTÁ APLICANDO LA LEY DE VIVIENDA POR "MOTIVOS IDEOLÓGICOS"

Precisamente, Sánchez ha lamentado que haya territorios que no estén aplicando la Ley de Vivienda por "motivos ideológicos" y ha trasladado el compromiso del Gobierno para resolver la crisis de vivienda.

"Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero insisto, el problema lo tenemos en comunidades autónomas, que les entra por un oído y les sale por el otro, el poder poner en marcha muchas de estas palancas para hacer frente a la crisis de vivienda", ha expuesto.

El presidente del Gobierno ha recalcado que en 304 municipios de cuatro comunidades autónomas se ha declarado zonas tensionadas y se están limitando ya los precios de alquiler, lo que está afectando a 8,3 millones de personas, por lo que ha llamado a todas las administraciones con competencias en la materia a implicarse y aplicar la Ley de Vivienda.

Además, ha puesto en valor las políticas en materia de vivienda del Ejecutivo, entre otras, el nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con 7.000 millones de euros; el lanzamiento de Casa 47, la nueva empresa estatal para aumentar el parque de vivienda pública; blindar el bono del alquiler con 200 millones de euros o crear las condiciones para que la construcción de vivienda pública aumente este año más de un 60%, frente al 13% de la construcción privada.

DESTACA LO 'MACRO', CON EL IBEX EN MÁXIMOS Y MEJORAS DE PREVISIONES

Pero en un contexto tan difícil como el actual, Sánchez ha destacado que España ha seguido siendo "una de las economías más prósperas", con el Ibex en máximos históricos y mejoras de previsiones por parte de instituciones como la Comisión Europea, que ha revisado al alza las expectativas de crecimiento económico para España en 2025 hasta 2,9%, más del doble de lo que se prevé para el conjunto de la Unión Europea (1,4%).

"Parecía, según decían los de siempre, que España sea hundía. Bueno, pues no lo veo yo que sea así", ha presumido el jefe del Ejecutivo.

Pese a esto, el presidente ha remarcado que queda mucho por hacer, sobre todo en materia de desigualdad y particularmente en lo referente al acceso a la vivienda. Además, ve margen de mejora, por ejemplo, en competitividad empresarial o en seguir reduciendo la brecha salarial entre trabajadoras y trabajadores.