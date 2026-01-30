Sánchez celebra los datos de PIB de 2025: "España es la economía avanzada que más crece por segundo año"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), saluda al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (i). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado los datos de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de 2025, cuando se impulsó un 2,8%, y ha destacado que España es la economía avanzada que más crece por segundo año consecutivo.

"Cerramos 2025 con un avance del 2,8%, el doble de lo esperado para la zona euro, y en buena posición para revalidar un crecimiento sólido este 2026", ha resaltado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la economía española creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, tras acelerar dos décimas su crecimiento en el último trimestre del año, hasta el 0,8%.

Este repunte trimestral se vio impulsado por la demanda interna, que aportó un punto al crecimiento, frente al comportamiento del sector exterior, que restó dos décimas al avance de la economía española en la recta final de año.

Por su parte, el crecimiento interanual del PIB se situó en el cuarto trimestre en el 2,6%, una décima menos que en el trimestre anterior y su menor tasa en dos años, en concreto, desde el cuarto trimestre de 2023.