El Tesoro espera captar hasta 7.250 millones de euros este jueves en la primera subasta de 2026

Archivo - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público arrancará las subastas de 2026 este jueves, con una emisión de deuda a medio y largo plazo, con la que espera captar entre 5.750 y 7.250 millones de euros, según los objetivos de emisión publicados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En concreto, el Tesoro subastará en esta primera emisión del año bonos del Estado a cinco años, con cupón del 2,70% y vencimiento el 31 de enero de 2030; obligaciones del Estado a siete años, con cupón del 3% y vencimiento el 31 de enero de 2033; obligaciones del Estado a diez años ligadas a la inflación de la eurozona, con cupón del 1,15% y vencimiento el 30 de noviembre de 2036, y obligaciones del Estado a 20 años, con cupón del 3,45% y vencimiento el 30 de julio de 2043.

Con la subasta de bonos, obligaciones a siete años y obligaciones a 20 años, el organismo prevé captar entre 5.500 y 6.500 millones de euros, mientras que con la referencia indexada a la inflación espera colocar entre 250 y 750 millones de euros.

La de este jueves será la primera subasta que realizará el Tesoro tras las tensiones causadas por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y que culminó con la detención de Nicolás Maduro.

La última emisión de bonos y obligaciones del Estado tuvo lugar el pasado 4 de diciembre, cuando el Tesoro Público español colocó 3.360,77 millones de euros, en el rango medio previsto, recortando la rentabilidad ofrecida a los inversores por la referencia a cinco años.

Concretamente, el interés marginal de los bonos a cinco años se situó en el 2,480%, ligeramente por debajo del 2,491% ofrecido en la anterior subasta de este papel.

En el caso de las obligaciones del Estado a 10 años indexadas a la inflación de la zona euro, el organismo público colocó el pasado 4 de diciembre 480,657 millones de euros, frente a unas peticiones de 1.265,657 millones, con un interés marginal del 1,469%, por encima del 1,397% anterior.

Además de la subasta de este jueves, el Tesoro celebrará otras tres emisiones en este mes de enero. En concreto, el martes 13 subastará letras a seis y doce meses; el jueves 15 emitirá de nuevo bonos y obligaciones del Estado, y el día 20 cerrará las subastas de enero con una emisión de letras a tres y nueve meses.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada el próximo año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años.

En concreto, según los datos ofrecidos el mes pasado por el Ministerio, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.