El Tesoro recorta en 5.000 millones de euros la emisión neta de deuda para 2025

Deja el programa en 55.000 millones, misma cifra que en 2024, incluso tras hacer frente a la DANA y al aumento del gasto en defensa

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público ha recortado sus necesidades de financiación para este año en 5.000 millones de euros dada la "fortaleza" del crecimiento económico de España, por lo que su programa de emisión neta de deuda pasa de 60.000 millones previstos inicialmente a 55.000 millones.

Según ha explicado el Ministerio de Economía a través de un comunicado, este recorte se debe, principalmente, al dinamismo de la actividad y en especial del mercado de trabajo, con récord de afiliados, que han redundado en unas menores necesidades de financiación, a lo que se suma la habitual prudencia en las estimaciones de la estrategia anual.

La reducción de la emisión neta de deuda anunciada este martes deja el programa de financiación de este año en la misma cifra que en 2024 y se da "incluso tras hacer frente a los gastos asociados a la DANA y al aumento de compromisos en materia de defensa".

El Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha señalado que la reducción del objetivo de emisión neta de deuda en 2025 da una "señal de buena gestión y contribuye a reforzar el notable apetito inversor hacia las emisiones del Tesoro, que permite que el coste y la carga financiera se mantengan contenidos".

"Buena prueba de ello es que la ratio de cobertura en las colocaciones de medio y largo plazo alcanza las 3,95 veces por encima de la deuda emitida, el nivel más alto de la historia del Tesoro", ha destacado el Ministeiro.

Asimismo, el Ejecutivo considera que las recientes revisiones al alza de las calificaciones de la deuda de las tres principales agencias internacionales (Standard & Poor's, Moody's y Fitch) dan un nuevo impulso al apetito inversor. A esto se suma la caída de la prima de riesgo a mínimos no vistos desde antes de la crisis financiera, cerca de los 55 puntos básicos.

En este contexto, Economía ha puesto en valor el creciente peso de los inversores no residentes, que desde 2022 han incrementado en más de 180.000 millones de euros su posición en deuda española a medio y largo plazo.

Hoy representan el 47% del total (40% en 2022), frente al 25% del Eurosistema (33,5% en 2022) y el 14% de los bancos nacionales (más o menos estables desde el 13,7% en 2022 y notablemente por debajo del 30,6% de 2012).

EL COSTE MEDIO DE LA DEUDA EN CIRCULACIÓN SE SITÚA EN EL 2,28%

El Tesoro Público aprovechó los años de tipos bajos para prolongar la vida media de la cartera y estabilizarla en torno a casi ocho años (desde un nivel ligeramente superior a 6 años en 2013), donde se ha mantenido desde entonces. Esto reduce notablemente el riesgo de refinanciación y permite amortiguar el impacto de las subidas de tipos de interés sobre el coste de la cartera de deuda.

Actualmente, el coste medio de la deuda en circulación se sitúa actualmente en el 2,28%. Esto es, solo 64 puntos básicos desde su mínimo histórico del 1,64% en 2021, apenas un cuarto de la subida acumulada de 250 puntos básicos de los tipos de interés oficiales en el mismo periodo.

Por otro lado, el coste medio de emisión se está reduciendo en los últimos meses, convergiendo al coste medio de la deuda en circulación y limitando el recorrido al alza de este último. Así, el coste medio de emisión de 2025 hasta el mes de agosto se sitúa en el 2,75%, por debajo del 3,16% del año pasado.

Todo ello ha contribuido a que la carga financiera de la deuda del Estado sobre el PIB se mantenga contenida, en torno al 2%, cerca de su mínimo del 1,88% en 2021 y lejos del máximo del 2,92% registrado en 2014, ha resaltado el Ministerio.